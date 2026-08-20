Productores de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado recorrieron el hipódromo antes del último recital del año

Resumen para apurados
- El staff de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado recorrió el Hipódromo de Tucumán para ultimar la logística de su último recital del año, previsto para el 10 de octubre.
- Junto a la productora local, relevaron sonido, energía y seguridad. Será el debut de la banda en la provincia tras sus presentaciones en junio luego del deceso del Indio Solari.
- Se espera una masiva convocatoria federal de fanáticos en el show de Tucumán, que se convertirá en un histórico concierto homenaje a una de las figuras clave del rock nacional.
Integrantes del staff de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado visitaron esta mañana el Hipódromo de Tucumán, el predio elegido para su último show del año, previsto para el sábado 10 de octubre.
LFDAA es la última banda formada por el Indio Solari, en 2004, luego de la separación de Los Redonditos de Ricota y en la que desarrolló su carrera como solista y grabó cinco discos de estudio y brindó 18 shows, en poco más de una década.
Bajo el sol de la mañana tucumana, los músicos recorrieron las instalaciones del Hipódromo acompañados por integrantes de Rasuk Producciones, la empresa tucumana que se encargará del montaje del recital. Durante poco más de una hora, la comitiva concretó una inspección previa para relevar el lugar y definir cuestiones vinculadas al montaje del escenario, equipos de sonido, torres de iluminación, abastecimiento de energía, accesos al predio, además de la seguridad y logística del show.
Esta será la primera visita de LFDAA a Tucumán y la última presentación del año, después de los shows brindados el 6 y 7 de junio en Comodoro Rivadavia, horas después del fallecimiento del Indio Solari.
Desde la organización esperan que miles de fanáticos lleguen a la provincia para asistir al concierto, que se convertirá en un homenaje para su fundador, una de las voces más icónicas de la historia del rock nacional.