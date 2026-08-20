Productores de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado recorrieron el hipódromo antes del último recital del año

Bajo el sol de la mañana tucumana, los músicos recorrieron las instalaciones del Hipódromo acompañados por integrantes de Rasuk Producciones, la empresa tucumana que se encargará del montaje del recital. Durante poco más de una hora, la comitiva concretó una inspección previa para relevar el lugar y definir cuestiones vinculadas al montaje del escenario, equipos de sonido, torres de iluminación, abastecimiento de energía, accesos al predio, además de la seguridad y logística del show.