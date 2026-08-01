La Carrera TT by Paco García reunió a cientos de corredores en La Sala: la lista de ganadores

La prueba contó con la participación de atletas de reconocida trayectoria nacional y de destacados representantes tucumanos, que protagonizaron competencias muy disputadas en cada una de las distancias. Entre las principales figuras estuvieron el barilochense Patricio González, ganador de los 42 kilómetros, y el integrante del seleccionado argentino de trail Felipe Collazo, quien finalizó segundo en los 22 kilómetros, prueba que quedó en manos del tucumano Emilio Ríos.