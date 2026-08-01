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La Carrera TT by Paco García reunió a cientos de corredores en La Sala: la lista de ganadores

La cuarta edición reunió a 588 corredores y volvió a consolidarse como una de las principales competencias del NOA. Repasá los podios de las distancias de 15, 22 y 42km.

PODIO. Patricio González celebra el triunfo en los 42 kilómetros, acompañado por Mauro Daruich y Sebastián Carro, tras una exigente jornada en la Carrera TT by Paco García.
PODIO. Patricio González celebra el triunfo en los 42 kilómetros, acompañado por Mauro Daruich y Sebastián Carro, tras una exigente jornada en la Carrera TT by Paco García.
Hace 12 Min

Resumen para apurados

  • La cuarta edición de la Carrera TT reunió a 588 corredores en La Sala, San Javier (Tucumán), para competir en pruebas de trail running de 15, 22 y 42 kilómetros.
  • El evento contó con figuras nacionales como Patricio González y Felipe Collazo. La prueba combinó deporte y turismo en la montaña, con ganadores en diversas categorías.
  • La competencia consolidó el crecimiento del trail running en Tucumán y se afianza como una cita clave dentro del calendario deportivo y turístico del Noroeste Argentino.
Resumen generado con IA

La cuarta edición de la Carrera TT by Paco García volvió a confirmar el crecimiento del trail running en Tucumán. La competencia reunió a 588 inscriptos entre las distancias de 15, 22 y 42 kilómetros, convocando a corredores de distintos puntos del país que desafiaron los senderos de La Sala, en San Javier, en una jornada marcada por el alto nivel deportivo y una importante presencia de público.

La prueba contó con la participación de atletas de reconocida trayectoria nacional y de destacados representantes tucumanos, que protagonizaron competencias muy disputadas en cada una de las distancias. Entre las principales figuras estuvieron el barilochense Patricio González, ganador de los 42 kilómetros, y el integrante del seleccionado argentino de trail Felipe Collazo, quien finalizó segundo en los 22 kilómetros, prueba que quedó en manos del tucumano Emilio Ríos.

Además del nivel competitivo, la organización volvió a destacarse por la convocatoria y por reunir a corredores de diferentes provincias en uno de los escenarios naturales más atractivos del NOA. La combinación entre deporte, montaña y turismo volvió a convertir a la Carrera TT by Paco García en una de las citas más importantes del calendario regional.

Todos los ganadores de la cuarta edición

42 kilómetros

Caballeros

  • 1° Patricio González (Bariloche / Desnivel Positivo)
  • 2° Mauro Daruich (Cafayate / KAS)
  • 3° Sebastián Carro (Tucumán / CEF Trail)
  • 1ª Sofía De Tomaso (Tucumán / TT)
  • 2ª Ernestina Cermignani (Yerba Buena / RG Team)
  • 3ª María José Paz (Ushuaia / Naturaleza Activa)

Caballeros

  • 1° Emilio Ríos (San Pedro de Colalao / Team Ríos)
  • 2° Felipe Collazo (Boulogne / Hernán Ogas TRT)
  • 3° Alejandro Bulacio (Tucumán)
  • 1ª Rosario Rodríguez del Busto (Yerba Buena / TT)
  • 2ª María Inés Chrestia (Tucumán / Omega)
  • 3ª Carolina Brun (Tafí Viejo / Desnivel Positivo)

Caballeros

  • 1° Albert Salas (Yerba Buena / CEF Trail)
  • 2° Marcos Fernández (Timbó Viejo)
  • 3° Julio Ramiro López (Chava Team)
  • 1ª Agustina Landers (Yerba Buena)
  • 2ª Marcela Casadey (Yerba Buena / CEF Trail)
  • 3ª Brisa Alderete (Burruyacu / FT Training)
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