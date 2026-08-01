San Martín perdió con Nueva Chicago: la expulsión de Briñone cambió un partido que tenía controlado

La bisagra del partido fue la expulsión de Santiago Briñone, apenas pasada la hora de juego. En el primer tiempo, el conjunto de Alejandro Orfila fue superior y mereció irse en ventaja al entretiempo. En el complemento, a partir de quedar en inferioridad numérica, se aferró a un empate que se le escapó como arena entre los dedos por una desatención defensiva en un córner.