San Martín perdió con Nueva Chicago: la expulsión de Briñone cambió un partido que tenía controlado
El "Santo" fue superior durante gran parte del duelo, pero la roja al volante modificó el desarrollo y el equipo de Alejandro Orfila cayó 2 a 1 en Mataderos. Ya lleva tres fechas sin ganar y está cada vez más lejos de los primeros lugares.
Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán cayó 2-1 ante Nueva Chicago en Mataderos, tras sufrir la expulsión del volante Santiago Briñone mientras dominaba el partido de la Primera Nacional.
- Pese a dominar el primer tiempo e igualar tras estar en desventaja, la tarjeta roja desorientó al equipo tucumano, que terminó cediendo el triunfo por un descuido en un córner.
- Con este resultado, el Santo encadena tres fechas sin ganar y dos derrotas consecutivas, alejándose de los puestos de vanguardia en la tabla de la Primera Nacional.
Era una tarde para embolsar tres puntos, pero por errores propios, se quedó con las manos vacías: ante un Nueva Chicago limitado, San Martín prolongó su sufrimiento en Mataderos y encajó su segunda derrota consecutiva por 2-1.
La bisagra del partido fue la expulsión de Santiago Briñone, apenas pasada la hora de juego. En el primer tiempo, el conjunto de Alejandro Orfila fue superior y mereció irse en ventaja al entretiempo. En el complemento, a partir de quedar en inferioridad numérica, se aferró a un empate que se le escapó como arena entre los dedos por una desatención defensiva en un córner.
La disputa del partido había estado en duda hasta un par de horas antes del pitazo inicial de Gabriel Gutiérrez. Pero el césped del estadio República de Mataderos se bancó hidalgamente los 90 milímetros caídos en el Área Metropolitana de Buenos Aires desde la noche del viernes y se pudo jugar con normalidad, salvó alguna que otra mala pasada jugada por un charco díscolo.
El arranque dejó una sensación clara: la defensa del local derrochaba generosidad, implicaba una invitación permanente, una oportunidad dorada para que San Martín recuperara en Buenos Aires los puntos dejados en el camino en las dos fechas pasadas.
Ya antes de los 10 minutos, la visita había dispuesto de dos chances clarísimas para romper el cero. El arquero Luciano Jachfe daba señales de que terminaría erigiéndose en la figura excluyente de Nueva Chicago en la primera etapa.
Orfila hizo los cambios lógicos para la ocasión: la vuelta de Víctor Salazar tras purgar su suspensión y el ingreso de Mauro Verón por Diego Diellos, afuera por cuatro amarillas.
Y San Martín mostró más volumen de juego, con Gabriel Carabajal como conductor, y con Álvaro Veliez y Bruno Cabrera muy activos por afuera. Todo parecía dado para que el equipo tucumano sacara ventaja, pero el fútbol suele ser el mundo del revés. Y un error en la salida terminó con Thiago Ocampo gambeteando a Nahuel Manganelli y definiendo desde ángulo cerrado para el 1-0.
El empate tuvo un plus, su origen en una muy buena combinación en ataque por izquierda, que terminó con la asistencia de Veliez a Verón, que perdió varios goles en esos primeros 45, pero en esa ocasión cruzó la pelota con la dirección y la potencia necesarias para vulnerar finalmente a Jachfe.
San Martín siguió siendo superior, tanto que desde las tribunas esta vez raleadas del estadio República de Mataderos empezó a bajar el tradicional cántico de “jugadores” reclamando por la actitud de la que parecían carecer los hombres de Germán Lanaro, a los que en realidad les faltaba fútbol.
De alguna forma, surtió efecto. Porque en medio de un partido que por entonces era sumamente entretenido, en particular porque el mediocampo era una zona franca, de pasaje fácil para los dos lados (el doble "5" integrado por Briñone y Agustín Graneros no daba garantías de marca y quite).
En ese contexto, el “Torito”, que “moralmente” estaba perdiendo por goleada esa primera etapa, casi se va al vestuario en ventaja, mediante un bombazo de Iván Antunes: hubiera sido un despropósito.
En el complemento, San Martín se fue desinflando
El complemento comenzó con los mismos 22, pero algo había cambiado: el “Santo” perdió conectividad y dejó de visitar las inmediaciones del arco de Jachfe. Igualmente, el anfitrión no conseguía inquietar, hasta que Briñone contribuyó con su insólita plancha en la mitad de la cancha a despejar el camino a un Nueva Chicago que ahora sí fue en busca de tres puntos que hasta entonces parecían una quimera.
Para el cuarto de hora final, Orfila decidió terminar de renovar por completo el mediocampo, llevarse un punto de Mataderos empezó a ser algo codiciado. Pero los cambios no entraron bien. Y en un tiro de esquina, durmieron los que no debían para que Simón Pérez, en el primer palo sentenciara el 2-1 final para el delirio de los hinchas de un “Torito” que venía perdiendo fuerza en la tabla.
Es cierto, la visita luchó hasta el final y hubo una mano en el área de Chicago no cobrada por el juez.
Como sea, en una tarde que pintaba para una alegría, San Martín sumó otra decepción. Ya son tres partidos sin ganar y el exitoso inicio de la era Orfila empieza a quedar lejos.