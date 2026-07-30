“Todos nacemos con potencial de liderazgo”: la reflexión de Marcos Peña que marcó el inicio de Liderando Futuro 2026 de Unaje
El exjefe de Gabinete participó del eje "Conciencia" de Liderando Futuro, organizado por UNAJE. Habló del cuerpo, las emociones y los riesgos de confundir un cargo con la propia identidad.
Resumen para apurados
- Marcos Peña abrió el encuentro Liderando Futuro 2026 de Unaje en el Hotel Sheraton, para instar a replantear el liderazgo desde el cuidado personal y la salud mental.
- Tras 18 años en política, el exjefe de Gabinete compartió su experiencia y propuso dejar de vincular la identidad solo al cargo, cuestionando la sobreexigencia y el aislamiento.
- La exposición promueve una nueva perspectiva del poder centrada en el propósito y el bienestar, desafiando a los futuros líderes a evitar el burnout y sanar secuelas públicas.
Dormir, alimentarse bien, mover el cuerpo y cuidar la atención. No parece el comienzo habitual de una charla sobre liderazgo. Sin embargo, Marcos Peña eligió empezar por ahí. No por los cargos ni los resultados, sino por lo que pasa adentro de quien conduce. Esa fue la puerta de entrada de “El arte de subir y bajar la montaña”, su presentación en el eje Conciencia de Liderando Futuro, el encuentro organizado por Unaje en el hotel Sheraton.
Ante una sala llena, el exjefe de Gabinete de Mauricio Macri subió al escenario y propuso una revisión sobre el poder, la identidad y la manera en que la mente, el cuerpo y las emociones condicionan las decisiones.
Contó que, tras 18 años en la política, hace siete inició una nueva etapa. La llamó un “viaje hacia adentro” y la vinculó con la necesidad de enfrentarse con “esas sombras, esos lugares oscuros o dolorosos” que dejan marcas.
“Fui viendo el tamaño de la omisión de la dimensión humana en mi formación”, reconoció. Desde ahí, puso en crisis la figura del líder solitario, excepcional y capaz de resolverlo todo. En su lugar, propuso hablar de una “persona en situación de liderazgo”.
“Todos los seres humanos nacemos con el potencial de liderazgo y con un desafío común: el liderazgo sobre nosotros mismos”, sostuvo.
Antes del cargo, la persona
Para el exfuncionario, el problema aparece cuando la identidad queda atada por completo al trabajo, al reconocimiento o a lo que se muestra hacia afuera.
“Si la respuesta del quién soy se centra exclusivamente en nuestra tarea laboral, en lo que tenemos, en lo que figuramos hacia afuera, nuestra conciencia va a ser una conciencia chica”, explicó.
Su planteo fue que las personas también son cuerpo, naturaleza y vínculos. Conocerse implica entender cómo funcionan las emociones y cuánto influyen en una decisión.
“Muchas veces nos creemos la idea de que racionalmente estamos tomando decisiones que, en realidad, nuestras tripas nos están llevando para un lado y para el otro”, dijo.
Ese razonamiento bajó a cuestiones concretas. “Hay una relación directa entre cuánto dormimos, cómo nos alimentamos, cuánto nos ejercitamos, cuánto estamos en contacto con la naturaleza y la calidad del liderazgo que vamos a ejercer”, afirmó. Varias personas asentían.
También cuestionó al dirigente que duerme poco, trabaja siete días a la semana y convierte el agotamiento en una medalla. Según advirtió, esa imagen puede ser “una máscara a la depresión, al burnout y a la insatisfacción”.
Después habló de la atención. Definió como “presencia ausente” esos momentos en los que alguien está en una reunión o comparte una mesa, pero por tener su celular no está realmente ahí.
“Dónde ponemos la atención es ciento por ciento responsabilidad nuestra. Y dónde ponemos la atención moldea nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra alma”, señaló.
Para sostener esa conciencia, agregó, hace falta “una disciplina y un método” que mantengan la conexión con uno mismo, con los demás y con la naturaleza.
Subir con un propósito
La montaña apareció como la gran metáfora de la segunda parte de la exposición. Toda experiencia de liderazgo, explicó, tiene un inicio, una cima y un final. “Entender de entrada que tiene un final te ayuda a transitarlo de una manera consciente”, dijo.
Luego recordó una frase de un andinista: “Hacer cumbre es volver a tu casa”. La idea le permitió insistir en que el liderazgo es una experiencia, pero no una identidad.
“No somos la montaña, somos una experiencia que la atraviesa. La montaña continuará”, resumió.
También describió al poder como “un lugar hostil” y consideró clave preguntarse para qué se busca la cima. Contó que otro andinista, antes de acompañar a alguien al Aconcagua, pregunta por qué quiere hacerlo. “Si es por ego, no subo. Si es por propósito, voy”.
Cuando la motivación es compensar una sensación de no ser suficiente con fama, dinero o poder, explicó, aparecen las “falsas cumbres”: se alcanza una meta, pero la herida sigue ahí.
Tampoco se sube solo. “En toda historia de liderazgo, detrás de la estatua hay un grupo”, remarcó. Habló también de pares capaces de cuidarse, construir confianza y evitar la soledad de quienes llegan arriba.
Sobre el final, volvió a la bajada. Planteó que las experiencias de liderazgo, especialmente en lo público, pueden dejar un trauma y que, si no se procesa, la persona puede intentar regresar para buscar una reivindicación.
La última reflexión fue hacia el país: conocer sus provincias, su historia y su gente, y valorar el capital humano que asume responsabilidades públicas, empresariales y sociales.
El aplauso cerró una charla que no habló de cómo llegar más rápido a la cima, sino de cómo no perderse durante el camino y de por qué subir también implica saber volver.