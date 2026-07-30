“Todos nacemos con potencial de liderazgo”: la reflexión de Marcos Peña que marcó el inicio de Liderando Futuro 2026 de Unaje

Dormir, alimentarse bien, mover el cuerpo y cuidar la atención. No parece el comienzo habitual de una charla sobre liderazgo. Sin embargo, Marcos Peña eligió empezar por ahí. No por los cargos ni los resultados, sino por lo que pasa adentro de quien conduce. Esa fue la puerta de entrada de “El arte de subir y bajar la montaña”, su presentación en el eje Conciencia de Liderando Futuro, el encuentro organizado por Unaje en el hotel Sheraton.