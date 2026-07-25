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EN VIVO: San Martín iguala sin goles con Temperley en La Ciudadela

CITA. La Ciudadela será nuevamente el punto de encuentro entre San Martín y su gente en un partido determinante frente a Temperley.
CITA. La Ciudadela será nuevamente el punto de encuentro entre San Martín y su gente en un partido determinante frente a Temperley.

Desde las 19, el equipo de Alejandro Orfila recibe al "Gasolero". El encuentro será televisado por LPF Play. Seguí el minuto a minuto.

Hace 2 Min
19:08 hs

Diellos intentó cabecear el balón

3': el delantero no llegó en el duelo aéreo y todo sigue empatado sin goles.

19:07 hs

Córner desde la derecha para San Martín

19:03 hs

Comenzó el partido

Se disputan los primeros minutos del partido en La Ciudadela.

18:53 hs

"11" confirmado para Temperley

18:51 hs

"11" confirmado para San Martín

18:22 hs

El "Santo" irá con la titular esta tarde

15:58 hs

Los convocados de Temperley para visitar a San Martín

15:57 hs

Sin Víctor Salazar por acumulación de amarillas, estos son los convocados de Orfila

Lo que tenés que saber

San Martín afronta el partido tras igualar 0-0 con Deportivo Maipú en Mendoza y buscará volver al triunfo para seguir prendido en la pelea de la zona B. Temperley, por su parte viene de una victoria contra Atlético de Rafaela (2-0).

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