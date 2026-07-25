EN VIVO: San Martín iguala sin goles con Temperley en La Ciudadela

Diellos intentó cabecear el balón
3': el delantero no llegó en el duelo aéreo y todo sigue empatado sin goles.
Córner desde la derecha para San Martín
Comenzó el partido
Se disputan los primeros minutos del partido en La Ciudadela.
"11" confirmado para Temperley
Acá están los 11 elegidos por Nicolás Domingo para visitar a San Martín de Tucumán por la fecha 22 de la Primera Nacional.#JuegaElCelepic.twitter.com/7lCChxak4V— Club A. Temperley (@TemperleyOK) July 25, 2026
"11" confirmado para San Martín
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Equipo confirmado
Esta es la formación de San Martín para recibir a Temperley.
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El "Santo" irá con la titular esta tarde
Que de la mano del utilero pic.twitter.com/BeVw01dr4d— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) July 25, 2026
Los convocados de Temperley para visitar a San Martín
Estos son los convocados por Nicolás Domingo para enfrentar a San Martín (T) en el estadio La Ciudadela por la fecha 22 de la Primera Nacional.— Club A. Temperley (@TemperleyOK) July 24, 2026
Gabriel Hauche y Adrián Arregui llegaron a la 5ta amarilla y se pierden esta fecha.#JuegaElCelepic.twitter.com/xDorI88MCB
Sin Víctor Salazar por acumulación de amarillas, estos son los convocados de Orfila
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) July 24, 2026
Jugadores convocados
Estos son los elegidos por el DT, Alejandro Orfila, para la fecha 22 del torneo.
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Lo que tenés que saber
San Martín afronta el partido tras igualar 0-0 con Deportivo Maipú en Mendoza y buscará volver al triunfo para seguir prendido en la pelea de la zona B. Temperley, por su parte viene de una victoria contra Atlético de Rafaela (2-0).