¿Frío y lloviznas en Tucumán? El pronóstico para este fin de semana y cuándo subirán las temperaturas

Tucumán tendrá un fin de semana marcado por temperaturas frescas, neblinas y la posibilidad de algunas lloviznas durante las primeras horas del domingo, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Sin embargo, el escenario comenzará a cambiar con el inicio de la próxima semana, cuando las marcas térmicas irán en aumento de manera gradual y traerán jornadas más templadas.
Para este sábado, se espera una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 16°C. La jornada comenzará con neblinas, mientras que durante la tarde y la noche el cielo permanecerá parcialmente nublado. No se esperan precipitaciones.
Domingo con probabilidad de lloviznas
En tanto, el domingo tendrá una mínima de 10°C y una máxima de 17°C. Hacia la tarde y la noche, el pronóstico indica un cielo parcialmente nublado, con una mejora en las condiciones meteorológicas.
Una semana con temperaturas otoñales
Durante la próxima semana, las temperaturas comenzarán a subir de manera gradual y se mantendrán con valores más cercanos a los de una jornada otoñal. Para el lunes se espera una mínima de 9°C y una máxima de 20°C, con cielo parcialmente nublado.
El martes tendrá una mínima de 8°C y una máxima de 22°C. Para el miércoles, la temperatura mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 24°C, con cielo algo nublado.
El jueves sería la jornada más cálida de la semana, con una mínima de 12°C y una máxima de 27°C.