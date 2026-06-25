Feriado confirmado para el 29 de junio: a quiénes beneficia y cuándo es el próximo fin de semana largo
El próximo lunes habrá un feriado local que permitirá a un grupo de trabajadores disfrutar de un fin de semana largo. Además, repasá cuáles son los feriados nacionales y los días no laborables que quedan en el calendario 2026.
Resumen para apurados
- Un feriado local el lunes 29 de junio beneficiará a los trabajadores de Capitán Sarmiento y Martínez de Hoz, en Buenos Aires, por sus aniversarios fundacionales.
- La medida genera un fin de semana largo de tres días en estas localidades. En el resto del país la actividad será normal, ya que no afecta al calendario nacional de 2026.
- Estos asuetos regionales buscan fortalecer la identidad local y fomentar el turismo, mientras la población nacional planifica las próximas escapadas del calendario anual.
Tras el último descanso extendido de junio, un grupo de trabajadores volverá a disfrutar de un fin de semana largo gracias a un nuevo feriado previsto para el lunes 29 de junio. Aunque la medida no tendrá alcance nacional, sí beneficiará a vecinos y empleados de determinadas localidades de la provincia de Buenos Aires.
El calendario oficial todavía incluye varios feriados y días no laborables durante la segunda mitad de 2026, por lo que muchos ya comienzan a planificar futuras escapadas. Estas fechas representan una oportunidad para organizar viajes, reuniones familiares o simplemente disfrutar de unos días de descanso.
¿Por qué es feriado el 29 de junio?
El lunes 29 de junio será feriado únicamente en el partido bonaerense de Capitán Sarmiento, donde se conmemorará un nuevo aniversario fundacional. Además, en Martínez de Hoz, localidad perteneciente al partido de Lincoln, se estableció un día no laborable por el aniversario de su fundación.
De esta manera, quienes residan o trabajen en esas jurisdicciones podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso al sumar el sábado 27, el domingo 28 y el lunes 29 de junio. En el resto del país, la actividad se desarrollará con normalidad, ya que el asueto tiene carácter local y no modifica el calendario nacional.
Este tipo de feriados regionales suelen implementarse para conmemorar acontecimientos históricos, fortalecer la identidad de las comunidades y promover actividades culturales y sociales.
Los feriados que quedan en 2026
Después del feriado del 29 de junio, el calendario nacional mantiene las siguientes fechas de descanso:
Feriados inamovibles
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (traslado del 20 de noviembre).
- 21 de agosto: feriado con fines turísticos.
- 7 de diciembre: feriado con fines turísticos.