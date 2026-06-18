Limón tucumano: Lisandro Catalán busca en Mercamadrid recuperar la competitividad perdida

Según el dirigente, la solución radica en el cambio de paradigma económico nacional. Según explicó, las reformas impulsadas por la gestión de Javier Milei son el motor necesario para reducir la carga sobre la producción y atraer inversiones que permitan recuperar los mercados perdidos. “El desafío es fortalecer la producción y volver a posicionar el sello tucumano con condiciones de competencia real”, concluyó.