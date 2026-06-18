Política

Limón tucumano: Lisandro Catalán busca en Mercamadrid recuperar la competitividad perdida

En su gira por España, el vicejefe de Gabinete analizó el desplazamiento de la producción argentina frente a competidores como Sudáfrica y Chile, y apostó por las reformas de Milei para revertir la tendencia.

Lisandro Catalán, con empresarios en España
Lisandro Catalán, con empresarios en España
Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • Lisandro Catalán visitó Mercamadrid (España) durante su gira oficial para analizar la pérdida de competitividad del limón de Tucumán frente a Sudáfrica y Chile.
  • Recorrió el nodo logístico junto a empresarios y reconoció que los altos costos locales hicieron que el limón tucumano perdiera su liderazgo histórico frente a otros países.
  • Catalán apuesta a las reformas económicas de Javier Milei para reducir la carga sobre la producción, atraer inversiones y reposicionar la marca tucumana en el mundo.
Resumen generado con IA

En el marco de su agenda oficial en España, Lisandro Catalán, referente de La Libertad Avanza en Tucumán, visitó Mercamadrid, el principal nodo logístico de productos frescos en Europa. El objetivo: diagnosticar la situación de las exportaciones tucumanas y trazar una hoja de ruta para que el limón vuelva a liderar el mercado internacional.

Acompañado por Fernando Correa Uceda, directivo de la firma Frutas Sánchez S.L., Catalán recorrió las instalaciones y mantuvo un diálogo técnico sobre las oportunidades de las economías regionales. 

“Durante muchos años Tucumán fue líder mundial en la producción y exportación de limón. Sin embargo, en los últimos años hemos perdido protagonismo debido a la falta de competitividad en costos frente a países como Sudáfrica, Chile y otros competidores internacionales”, señaló.

La pérdida de terreno

Durante el encuentro, el funcionario fue autocrítico respecto al presente del sector. “Tucumán fue líder mundial, pero en los últimos años perdimos terreno ante Sudáfrica y Chile por una falta de competitividad en los costos”, reconoció.

Según el dirigente, la solución radica en el cambio de paradigma económico nacional. Según explicó, las reformas impulsadas por la gestión de Javier Milei son el motor necesario para reducir la carga sobre la producción y atraer inversiones que permitan recuperar los mercados perdidos. “El desafío es fortalecer la producción y volver a posicionar el sello tucumano con condiciones de competencia real”, concluyó.

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