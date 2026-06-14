Quién es Cho Gue-sung, el futbolista de Corea del Sur que sorprendió al Mundial tomando mate

En cada Mundial aparecen historias que van más allá de los resultados y de las grandes figuras. Algunas nacen por una actuación memorable; otras, por un gesto cotidiano que conecta culturas. En esta Copa del Mundo 2026, uno de los protagonistas inesperados es Cho Gue-sung, el delantero de Corea del Sur que llamó la atención por una imagen que para los argentinos resulta familiar: un mate y un termo bajo el brazo.