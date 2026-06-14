Quién es Cho Gue-sung, el futbolista de Corea del Sur que sorprendió al Mundial tomando mate

Resumen para apurados
- El futbolista surcoreano Cho Gue-sung se volvió viral en el Mundial 2026 por consumir mate en las concentraciones, despertando gran simpatía en Argentina y Uruguay.
- El delantero del FC Midtjylland superó una infección de rodilla que lo alejó 448 días de las canchas, logrando recuperarse para jugar el Mundial 2026 con su selección.
- Su adopción del mate trasciende lo deportivo, consolidando su carisma global y abriendo oportunidades comerciales gracias a un puente cultural inesperado con Sudamérica.
En cada Mundial aparecen historias que van más allá de los resultados y de las grandes figuras. Algunas nacen por una actuación memorable; otras, por un gesto cotidiano que conecta culturas. En esta Copa del Mundo 2026, uno de los protagonistas inesperados es Cho Gue-sung, el delantero de Corea del Sur que llamó la atención por una imagen que para los argentinos resulta familiar: un mate y un termo bajo el brazo.
Las primeras fotos comenzaron a circular en las redes sociales durante la concentración del seleccionado asiático. En ellas se veía al futbolista caminando hacia los entrenamientos o los estadios mientras sostenía la tradicional infusión rioplatense. Poco después aparecieron videos en los que incluso compartía ese momento con hinchas mientras firmaba autógrafos.
La escena rápidamente se volvió viral y despertó la simpatía de miles de usuarios, especialmente en Argentina y Uruguay, donde el mate forma parte de la vida cotidiana. No era una simple curiosidad: días antes, Cho ya había sorprendido al presentarse con termo y mate antes de un partido de Corea del Sur, consolidando una imagen que terminó convirtiéndose en una de las más comentadas del inicio del torneo.
¿Quién es Cho Gue-sung?
Nacido el 25 de enero de 1998, Cho Gue-sung juega actualmente en el FC Midtjylland de Dinamarca y es uno de los delanteros habituales de la selección surcoreana. Con 1,88 metros de altura y un perfil clásico de centroatacante, logró consolidarse en el fútbol europeo después de destacarse en su país.
Pero entre 2024 y 2025 atravesó el momento más difícil de su carrera. Una infección derivada de una cirugía en la rodilla derecha lo mantuvo alejado de las canchas durante 448 días. La larga recuperación alimentó rumores sobre un posible retiro anticipado y puso en duda su futuro profesional.
Lejos de rendirse, trabajó para volver a competir. En agosto de 2025 regresó oficialmente a las canchas, recuperó protagonismo en el fútbol danés y volvió a ganarse un lugar en la selección de Corea del Sur para disputar el Mundial 2026.
Su historia deportiva ya era conocida en Asia, pero la costumbre de tomar mate amplió todavía más su popularidad. A eso se suma un perfil mediático que también lo llevó a participar en campañas para importantes marcas internacionales gracias a su imagen y carisma.
Mientras Corea del Sur busca avanzar en la Copa del Mundo, Cho Gue-sung ya consiguió algo poco habitual: convertirse en un fenómeno viral por una tradición que nació a miles de kilómetros de su país y que hoy lleva orgulloso en cada llegada al estadio.
ð°ð· Cho Gue-sung saliÃ³ ahora a firmar autÃ³grafos CON UN MATE EN LA MANO. pic.twitter.com/FvxC0lIqmd https://t.co/xcAeqzfiAY— Sudanalytics (@sudanalytics_) June 14, 2026