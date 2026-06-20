SociedadSalud

Cansancio, náuseas y dolor de cabeza: cómo diferenciar una intoxicación por monóxido de carbono de un malestar común

El gas no tiene olor, color ni sabor. Si varias personas del hogar se sienten mal al mismo tiempo, hay que ventilar y apagar los artefactos.

UNA RAZÓN MÁS. El invierno es un motivo para pensar en una intoxicación por gas si duele la cabeza.
UNA RAZÓN MÁS. El invierno es un motivo para pensar en una intoxicación por gas si duele la cabeza.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas alertan este invierno sobre la intoxicación por monóxido de carbono en los hogares, ya que sus síntomas iniciales suelen confundirse con malestares comunes.
  • El gas no tiene olor ni color y se acumula por artefactos defectuosos o falta de ventilación, causando dolores de cabeza, náuseas y somnolencia que empeoran en ambientes cerrados.
  • Para evitar muertes, se aconseja ventilar ambientes, controlar calefactores con gasistas matriculados y acudir a emergencias si varias personas del hogar se sienten mal a la vez.
Resumen generado con IA

“Muchas veces los síntomas iniciales se confunden con cansancio, estrés, intoxicación alimentaria o malestar general típico del invierno. Por eso es importante observar si varias personas del hogar comienzan a sentirse mal al mismo tiempo o si las molestias aparecen principalmente dentro de determinados ambientes”, explicó la Dra. Lorena Alanis, Médica Clínica. Lo que la profesional sugiere es una advertencia fundamental para no llegar al punto límite de un episodio que en épocas invernales es muy común: las intoxicaciones por monóxido de carbono. 

Si se está con gente, los comportamientos pueden ser una prevención tan eficiente como verificar que las estufas, por ejemplo, estén bien reguladas, o que cualquier artefacto del hogar que utilice gas funcione correctamente. Con la llegada del frío y el uso más frecuente de estufas, calefactores y braseros, los especialistas remarcan que este tipo de envenenamiento es silencioso.

El problema principal es que este gas no tiene olor, color ni sabor, por lo que muchas personas no detectan su presencia hasta que aparecen síntomas físicos. Uno de los signos más habituales suele ser el dolor de cabeza persistente, especialmente cuando aparece al permanecer varias horas dentro de un ambiente cerrado o mejora al salir al aire libre. 

También pueden presentarse mareos, cansancio excesivo, náuseas, somnolencia o sensación de debilidad general. Todos los síntomas son muy parecidos a un estado de cansancio o una intoxicación alimentaria, pero, si se producen en invierno, no hay que descartar la posibilidad de un cuadro relacionado con el gas. Cuando avanza el estado, pueden aparecer vómitos, dificultad para respirar, visión borrosa, dolor en el pecho, desorientación e incluso pérdida del conocimiento.

En soledad

Otro dato importante que siempre hay que recordar es que el monóxido de carbono puede acumularse mientras las personas duermen, sobre todo cuando se utilizan estufas sin salida al exterior o braseros en ambientes poco ventilados. Por eso, muchas intoxicaciones ocurren durante la noche o la madrugada.

Ante cualquier sospecha, la principal recomendación es ventilar inmediatamente el lugar, apagar los artefactos a combustión y acudir a una guardia médica. Además, los profesionales aconsejan realizar controles periódicos de estufas y calefones con gasistas matriculados y mantener siempre una ventilación mínima dentro de la vivienda.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Surgen nuevos vínculos políticos en el secuestro de 470 kilos de droga
1

Surgen nuevos vínculos políticos en el secuestro de 470 kilos de droga

Identificaron a las víctimas del trágico choque en Leales: murieron un hombre, dos mujeres y una niña
2

Identificaron a las víctimas del trágico choque en Leales: murieron un hombre, dos mujeres y una niña

Archivo y posible arreglo: qué novedades hay en los expedientes por tiroteos en Tucumán
3

Archivo y posible arreglo: qué novedades hay en los expedientes por tiroteos en Tucumán

Tragedia en Leales: chocó un auto contra una rastra cañera y murieron cuatro personas
4

Tragedia en Leales: chocó un auto contra una rastra cañera y murieron cuatro personas

Quién fue Ramón Leoni Pinto, el historiador que pensó Tucumán desde la región
5

Quién fue Ramón Leoni Pinto, el historiador que pensó Tucumán desde la región

Ranking notas premium
Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City
1

Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza
2

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza

Escándalo en la Justicia Federal: se cayó un juicio por drogas contra un policía porque el TOF había destruido la prueba en el operativo de limpieza
3

Escándalo en la Justicia Federal: se cayó un juicio por drogas contra un policía porque el TOF había destruido la prueba en el operativo de limpieza

Es una vergüenza: los cruces por la desafectación de una calle estallaron fuera de la Legislatura
4

"Es una vergüenza": los cruces por la desafectación de una calle estallaron fuera de la Legislatura

El “neojaldismo” y LLA Tucumán frente al 2027
5

El “neojaldismo” y LLA Tucumán frente al 2027

Más Noticias
Identificaron a las víctimas del trágico choque en Leales: murieron un hombre, dos mujeres y una niña

Identificaron a las víctimas del trágico choque en Leales: murieron un hombre, dos mujeres y una niña

Tragedia en Leales: chocó un auto contra una rastra cañera y murieron cuatro personas

Tragedia en Leales: chocó un auto contra una rastra cañera y murieron cuatro personas

¿Y si la primera bandera argentina no era como la conocemos? La historia que pocos conocen

¿Y si la primera bandera argentina no era como la conocemos? La historia que pocos conocen

Horóscopo chino: los signos que vivirán cambios profundos en el solsticio de invierno, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que vivirán cambios profundos en el solsticio de invierno, según Ludovica Squirru

Día de la Bandera 2026: por qué se celebra el 20 de junio y cuál es la historia de Manuel Belgrano

Día de la Bandera 2026: por qué se celebra el 20 de junio y cuál es la historia de Manuel Belgrano

Archivo y posible arreglo: qué novedades hay en los expedientes por tiroteos en Tucumán

Archivo y posible arreglo: qué novedades hay en los expedientes por tiroteos en Tucumán

El tiempo en tucumán: la máxima llegará a los 18°C este sábado, ¿qué se espera para el Día del Padre?

El tiempo en tucumán: la máxima llegará a los 18°C este sábado, ¿qué se espera para el Día del Padre?

Frío extremo en Argentina: un anticiclón térmico provocará nevadas y lluvias los próximos días

Frío extremo en Argentina: un anticiclón térmico provocará nevadas y lluvias los próximos días

Comentarios