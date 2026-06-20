Cansancio, náuseas y dolor de cabeza: cómo diferenciar una intoxicación por monóxido de carbono de un malestar común

“Muchas veces los síntomas iniciales se confunden con cansancio, estrés, intoxicación alimentaria o malestar general típico del invierno. Por eso es importante observar si varias personas del hogar comienzan a sentirse mal al mismo tiempo o si las molestias aparecen principalmente dentro de determinados ambientes”, explicó la Dra. Lorena Alanis, Médica Clínica. Lo que la profesional sugiere es una advertencia fundamental para no llegar al punto límite de un episodio que en épocas invernales es muy común: las intoxicaciones por monóxido de carbono.