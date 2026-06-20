Cansancio, náuseas y dolor de cabeza: cómo diferenciar una intoxicación por monóxido de carbono de un malestar común

Resumen para apurados
- Especialistas alertan este invierno sobre la intoxicación por monóxido de carbono en los hogares, ya que sus síntomas iniciales suelen confundirse con malestares comunes.
- El gas no tiene olor ni color y se acumula por artefactos defectuosos o falta de ventilación, causando dolores de cabeza, náuseas y somnolencia que empeoran en ambientes cerrados.
- Para evitar muertes, se aconseja ventilar ambientes, controlar calefactores con gasistas matriculados y acudir a emergencias si varias personas del hogar se sienten mal a la vez.
“Muchas veces los síntomas iniciales se confunden con cansancio, estrés, intoxicación alimentaria o malestar general típico del invierno. Por eso es importante observar si varias personas del hogar comienzan a sentirse mal al mismo tiempo o si las molestias aparecen principalmente dentro de determinados ambientes”, explicó la Dra. Lorena Alanis, Médica Clínica. Lo que la profesional sugiere es una advertencia fundamental para no llegar al punto límite de un episodio que en épocas invernales es muy común: las intoxicaciones por monóxido de carbono.
Si se está con gente, los comportamientos pueden ser una prevención tan eficiente como verificar que las estufas, por ejemplo, estén bien reguladas, o que cualquier artefacto del hogar que utilice gas funcione correctamente. Con la llegada del frío y el uso más frecuente de estufas, calefactores y braseros, los especialistas remarcan que este tipo de envenenamiento es silencioso.
El problema principal es que este gas no tiene olor, color ni sabor, por lo que muchas personas no detectan su presencia hasta que aparecen síntomas físicos. Uno de los signos más habituales suele ser el dolor de cabeza persistente, especialmente cuando aparece al permanecer varias horas dentro de un ambiente cerrado o mejora al salir al aire libre.
También pueden presentarse mareos, cansancio excesivo, náuseas, somnolencia o sensación de debilidad general. Todos los síntomas son muy parecidos a un estado de cansancio o una intoxicación alimentaria, pero, si se producen en invierno, no hay que descartar la posibilidad de un cuadro relacionado con el gas. Cuando avanza el estado, pueden aparecer vómitos, dificultad para respirar, visión borrosa, dolor en el pecho, desorientación e incluso pérdida del conocimiento.
En soledad
Otro dato importante que siempre hay que recordar es que el monóxido de carbono puede acumularse mientras las personas duermen, sobre todo cuando se utilizan estufas sin salida al exterior o braseros en ambientes poco ventilados. Por eso, muchas intoxicaciones ocurren durante la noche o la madrugada.
Ante cualquier sospecha, la principal recomendación es ventilar inmediatamente el lugar, apagar los artefactos a combustión y acudir a una guardia médica. Además, los profesionales aconsejan realizar controles periódicos de estufas y calefones con gasistas matriculados y mantener siempre una ventilación mínima dentro de la vivienda.