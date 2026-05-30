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EN VIVO: Tarucas vence 14-12 a Cobras en Brasil

Tarucas venció a Cobras en su último enfrentamiento en Tucumán; ahora buscará repetir el resultado con el objetivo de asentarse entre los cuatro mejores del Súper Rugby Américas.
Tarucas venció a Cobras en su último enfrentamiento en Tucumán; ahora buscará repetir el resultado con el objetivo de asentarse entre los cuatro mejores del Súper Rugby Américas. Osvaldo Ripoll/LA GACETA.

José Calderoni y Tomás Vanni anotaron los tries para la franquicia del NOA.

Hace 1 Min
15:33 hs

21' PT: Leszczynski erró la conversión

El apertura no pudo anotar la conversión. Tarucas gana 14-12 en Brasil.

15:32 hs

20' PT: Try de Cobras

Renato Santos apoyó la segunda conquista de Cobras.

15:24 hs

12' PT: Conversión de Tarucas

"Machi" Ledesma anotó el 14-7. 

15:23 hs

11' PT: Try de Tarucas

Tras una gran corrida a partir de un kick de rastrón, Vanni llegó al ingoal y venció en el duelo a Rosko Specman. Así Tarucas gana 12-7.

15:22 hs

10' PT: Conversión de Tarucas

"Machi" Ledesma anotó la conversión. Tarucas empata 7-7 frente a Cobras.

15:20 hs

8' PT: Try de Tarucas

José Calderoni anotó la primera conquista de Tarucas.

15:19 hs

6' PT: Try de Cobras

Joao Lucas Marino apoyó la primera conquista para el equipo brasileño. Julián Leszczynski anotó la conversión. Cobras gana 7-0.

15:11 hs

Empezó el partido

14:56 hs

El XV de Tarucas

TARUCAS: 1. Francisco Palazzi, 2. José Calderón, 3. Francisco Moreno, 4. Ignacio Marquieguez, 5. Luciano Asevedo, 6. Santiago Heredia, 7. Agustín Sarelli, 8. Thiago Sbrocco, 9. Estanislao Pregot, 10. Máximo Ledesma, 11. Tomás Vanni, 12. Bautista Estofan, 13. Pedro Coll, 14. Mateo Pasquini, 15. Tomás Elizalde

Suplentes: 16. Juan Manuel Vivas, 17. Benjamín Farías, 18. Lorenzo Egea, 19. Joaquín Aguilar, 20. Facundo Cardozo, 21. Santiago Saleme, 22. Simón Pfister, 23. Stefano Ferro.

14:56 hs

El XV de Cobras

COBRAS BRASIL: João Lucas Marino, 2. Santiago Bonavento, 3. Facundo Moreno, 4. Cléber Dias, 5. Hélder Lúcio, 6. Renato Santos, 7. Matheus Cláudio, 8. André Arruda, 9. Zinedine Booysen, 10. Julián Leszczynski, 11. Robert Tenório, 12. João Amaral, 13. Lorenzo Massari (C), 14. Tasriq Mynhardt, 15. Rosko Specman

Suplentes: 16. Austin Creighton, 17. Brendon Alves, 18. Nicolas Alkmin, 19. Gabriel "Fúria" Oliveira, 20. Pedro Aparecido, 21. Maiki Lemes, 22. Ethan Turner, 23. Dion Khumalo.

Lo que tenés que saber

Tarucas afrontará este sábado desde las 15 un partido determinante en San Pablo frente a Cobras Brasil, por la penúltima fecha del Súper Rugby Américas, con transmisión en vivo por Disney+ Premium. El equipo dirigido por Álvaro Galindo llega fortalecido tras la goleada 43-14 sobre Yacaré XV y necesita sumar de a cinco para mantenerse firme en la pelea por un lugar en las semifinales. Del otro lado estará un Cobras que volvió a protagonizar una temporada muy floja, con apenas dos victorias en 12 presentaciones y una dura caída por 59-0 frente a Pampas en su último compromiso. Además, los antecedentes favorecen ampliamente a la franquicia del NOA, que ganó los tres enfrentamientos previos entre ambos equipos, con 151 puntos anotados, incluido el triunfo por 52-22 conseguido en la primera rueda de esta temporada.

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