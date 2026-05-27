DeportesTenis

¿Quién es Sorana Cirstea, la rumana que enfrentará a Solana Sierra en Roland Garros?

La tenista rumana de 36 años, actual número 18 del ranking WTA y ex Top 20 histórica, será la próxima rival de la argentina en la tercera ronda del Grand Slam parisino.

Sorana Cirstea enfrentará a Solana Sierra en la tercera ronda de Roland Garros.
Sorana Cirstea enfrentará a Solana Sierra en la tercera ronda de Roland Garros.
Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • La argentina Solana Sierra se enfrentará a la experimentada rumana Sorana Cîrstea en la tercera ronda de Roland Garros, en París, tras superar las fases previas del torneo.
  • Cîrstea (18ª WTA) llega tras vencer a Eva Lys y ya derrotó a Sierra en el US Open 2025. Por su parte, la argentina viene de eliminar a figuras como Raducanu y Paolini.
  • Este duelo mide la experiencia de Cîrstea frente al gran presente de Sierra. El resultado será clave para la consolidación de la argentina en la élite del tenis femenino.
Resumen generado con IA

El sueño de Solana Sierra en Roland Garros tendrá ahora un nuevo desafío de enorme jerarquía: Sorana Cirstea, una de las jugadoras más experimentadas y respetadas del circuito femenino.

La rumana, actual número 18 del ranking WTA, llegará al duelo frente a la argentina luego de avanzar con autoridad a la tercera ronda en París y buscando aprovechar toda su experiencia en este tipo de escenarios.

Cîrstea nació en Bucarest el 7 de abril de 1990 y, a sus 36 años, atraviesa una etapa de gran regularidad dentro del circuito. A lo largo de su carrera logró alcanzar el puesto 18 del ranking mundial como mejor ubicación histórica, consolidándose durante años como una presencia habitual en los cuadros principales de los Grand Slams.

Entrenada actualmente por Adrian Cruciat, la rumana se caracteriza por un tenis agresivo desde el fondo de la cancha, con especial potencia en su derecha, golpe que ella misma reconoce como el mejor de su repertorio. Además, se destaca por su capacidad para adaptarse a todas las superficies.

Su recorrido profesional incluye victorias importantes frente a grandes figuras del circuito y una extensa experiencia en torneos de máxima presión. Aunque nunca logró conquistar un Grand Slam, sí consiguió instalarse repetidamente en segundas semanas y mantenerse competitiva frente a las mejores del mundo.

En Roland Garros 2026 viene mostrando un gran nivel. En la segunda ronda derrotó con claridad a la alemana Eva Lys por 6-3 y 6-0, confirmando que llega en un gran momento físico y tenístico.

Además, Sierra ya sabe lo que es enfrentarla. Ambas se cruzaron en el US Open 2025, donde la rumana se impuso en sets corridos durante la ronda de 128.

Más allá de su experiencia dentro de la cancha, Cîrstea también es una figura muy reconocida fuera del circuito. Habla rumano, inglés y español, estudia francés y suele mostrarse cercana con los fanáticos. Entre sus referentes deportivos aparece Steffi Graf, una de las leyendas históricas del tenis femenino.

Ahora, la rumana buscará hacer valer toda esa experiencia ante una Solana Sierra que atraviesa el mejor momento de su carrera y que intentará seguir sorprendiendo en París tras eliminar a figuras como Emma Raducanu y Jasmine Paolini.

Temas Roland GarrosSolana Sierra
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Lunes perfecto en París: Navone, Ugo Carabelli y Cerúndolo avanzaron a la segunda ronda de Roland Garros

Lunes perfecto en París: Navone, Ugo Carabelli y Cerúndolo avanzaron a la segunda ronda de Roland Garros

Roland Garros: el triunfo histórico de Thiago Tirante y los argentinos que buscan seguir avanzando

Roland Garros: el triunfo histórico de Thiago Tirante y los argentinos que buscan seguir avanzando

La abanderada del resurgir: Por qué Solana Sierra es la esperanza para que el tenis femenino argentino vuelva a los primeros planos

La abanderada del resurgir: Por qué Solana Sierra es la esperanza para que el tenis femenino argentino vuelva a los primeros planos

¿Cuáles fueron las victorias más importantes de Solana Sierra en el circuito WTA?

¿Cuáles fueron las victorias más importantes de Solana Sierra en el circuito WTA?

Solana Sierra dio el golpe en Roland Garros y avanzó por primera vez a la tercera ronda

Solana Sierra dio el golpe en Roland Garros y avanzó por primera vez a la tercera ronda

Lo más popular
Hallaron el cuerpo de Ana Lía Corte en un barranco de Bariloche luego de tres semanas de búsqueda desesperada
1

Hallaron el cuerpo de Ana Lía Corte en un barranco de Bariloche luego de tres semanas de búsqueda desesperada

UNT: la Justicia rechazó la demanda de Cabrera y Abdala, pero sigue suspendida la candidatura de Pagani
2

UNT: la Justicia rechazó la demanda de Cabrera y Abdala, pero sigue suspendida la candidatura de Pagani

“Tener varios kioscos”: la frase de Tania Cruz para explicar por qué trabaja en tres lugares y sigue viviendo con su mamá
3

“Tener varios kioscos”: la frase de Tania Cruz para explicar por qué trabaja en tres lugares y sigue viviendo con su mamá

Denuncian a líderes del motín de adolescentes en el Instituto Cura Brochero
4

Denuncian a líderes del motín de adolescentes en el Instituto Cura Brochero

Atlético Tucumán: Leito dio detalles sobre el mercado de pases, el predio de San Andrés y el regreso del Bebe Acosta
5

Atlético Tucumán: Leito dio detalles sobre el mercado de pases, el predio de San Andrés y el regreso del "Bebe" Acosta

Ranking notas premium
Tucumán desapareció en el mapa de Milei
1

Tucumán desapareció en el mapa de Milei

Pichón Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó la libertad
2

"Pichón" Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó la libertad

Tres para una fórmula peronista
3

Tres para una fórmula peronista

Andrés Malamud, sobre el futuro de Milei: “Si hay prosperidad, la gente perdona los pecados menores”
4

Andrés Malamud, sobre el futuro de Milei: “Si hay prosperidad, la gente perdona los pecados menores”

El sueño que se rompe: por qué la clase media ya no puede comprar una casa
5

El sueño que se rompe: por qué la clase media ya no puede comprar una casa

Más Noticias
Atlético Tucumán: Leito dio detalles sobre el mercado de pases, el predio de San Andrés y el regreso del Bebé Acosta

Atlético Tucumán: Leito dio detalles sobre el mercado de pases, el predio de San Andrés y el regreso del "Bebé" Acosta

UNT: la Justicia rechazó la demanda de Cabrera y Abdala, pero sigue suspendida la candidatura de Pagani

UNT: la Justicia rechazó la demanda de Cabrera y Abdala, pero sigue suspendida la candidatura de Pagani

Copa Libertadores 2026: ¿Qué necesita Boca para clasificar a octavos de final?

Copa Libertadores 2026: ¿Qué necesita Boca para clasificar a octavos de final?

Impacto en la Fórmula 1: Alpine cambiará de nombre por un acuerdo millonario con Gucci

Impacto en la Fórmula 1: Alpine cambiará de nombre por un acuerdo millonario con Gucci

Se conoció el explosivo informe de Yael Falcón Pérez contra Eduardo Coudet tras la final entre River y Belgrano

Se conoció el explosivo informe de Yael Falcón Pérez contra Eduardo Coudet tras la final entre River y Belgrano

Hallaron el cuerpo de Ana Lía Corte en un barranco de Bariloche luego de tres semanas de búsqueda desesperada

Hallaron el cuerpo de Ana Lía Corte en un barranco de Bariloche luego de tres semanas de búsqueda desesperada

“Tener varios kioscos”: la frase de Tania Cruz para explicar por qué trabaja en tres lugares y sigue viviendo con su mamá

“Tener varios kioscos”: la frase de Tania Cruz para explicar por qué trabaja en tres lugares y sigue viviendo con su mamá

Horóscopo chino: los signos que tendrán cambios profundos antes de junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tendrán cambios profundos antes de junio, según Ludovica Squirru

Comentarios