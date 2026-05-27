Hay alerta por neblinas en una provincia: cómo estará el clima y qué pasará en el resto del país
Una densa capa de neblina cubrirá Buenos Aires durante las primeras horas del día y podría complicar la circulación. Qué zonas estarán más afectadas y cómo seguirá el clima en distintas provincias del país.
Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional anticipó densas neblinas para este jueves en el AMBA, lo que reducirá la visibilidad y dificultará el tránsito por la alta humedad.
- El fenómeno coincidirá con temperaturas de entre 11 y 16 grados y una humedad del 96%. Hacia el mediodía, el viento del sudeste ayudará a disipar la niebla gradualmente.
- Mientras el AMBA mejora, la Patagonia enfrenta alertas amarillas por vientos de más de 80 km/h y nevadas, evidenciando un panorama climático inestable en gran parte del país.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada marcada por neblinas densas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. El fenómeno reducirá notablemente la visibilidad en distintos accesos y rutas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Para este jueves se espera una temperatura mínima de 11 grados y una máxima que alcanzará los 16 °C en horas de la tarde. Además, la elevada humedad generará una sensación térmica más fría y húmeda durante buena parte de la mañana.
Neblinas y humedad alta complicarán la visibilidad en el AMBA
La Ciudad de Buenos Aires amanecerá cubierta por una espesa capa de neblina que afectará la circulación vehicular en autopistas y accesos principales a la Capital Federal. Según el pronóstico, el cielo permanecerá entre mayormente nublado y parcialmente cubierto durante gran parte del día.
Los vientos soplarán leves desde el sector sur, con velocidades que podrían alcanzar los 28 km/h. La humedad rondará el 96 %, una condición que favorecerá la persistencia de bancos de niebla y un ambiente más fresco de lo habitual en las primeras horas.
En el conurbano bonaerense se prevén condiciones similares, aunque con temperaturas algo más bajas en sectores suburbanos. Hacia el mediodía, la rotación del viento hacia el sudeste permitirá una mejora gradual de la visibilidad y la disipación de las neblinas.
El organismo meteorológico descartó probabilidades de lluvias para la jornada en toda el área metropolitana.
Alertas por fuertes vientos y nevadas en la Patagonia
Mientras tanto, el Sistema de Alerta Temprana mantiene advertencias activas en distintos puntos del país. En la Patagonia, especialmente en Chubut y Santa Cruz, rige una alerta amarilla por vientos intensos del oeste, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h.
En las zonas cordilleranas también se esperan nevadas aisladas que podrían complicar el tránsito en rutas de montaña y caminos de altura.
Por otra parte, el noreste argentino, incluyendo Corrientes y Misiones, tendrá condiciones de inestabilidad moderada y abundante nubosidad, aunque sin alertas vigentes por tormentas fuertes.
En la región de Cuyo, provincias como Mendoza y San Juan registrarán un leve descenso de las temperaturas mínimas debido al ingreso de una masa de aire frío. El tiempo se mantendrá estable, con ambiente seco y cielo mayormente despejado.