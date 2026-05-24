En Vivo Franco Colapinto

EN VIVO: Franco Colapinto ya corre el Gran Premio de Canadá

GRAN ANDAR. Franco Colapinto buscará extender su gran presente en la carrera principal del GP de Canadá de la Fórmula 1.
GRAN ANDAR. Franco Colapinto buscará extender su gran presente en la carrera principal del GP de Canadá de la Fórmula 1.

Las luces se apagaron en Montreal y el pilarense ya disputa la carrera principal bajo la amenaza de algunas gotas de lluvia. Tras partir desde la quinta fila de la grilla (10°), el argentino busca sostener el ritmo en el asfalto por ahora seco para mantenerse en la zona de puntos.

Hace 1 Min
17:37 hs

Vuelta 21

Colapinto le saca buena diferencia a Laswon, su perseguidor inmediato, pero aún está lejos de Hadjar. El pilarense se asienta en el séptimo puesto.

17:26 hs

Bandera amarilla

Albon está detenido en medio de la pista.

17:22 hs

Los neumáticos medios de Colapinto alcanzan su mejor rendimiento

El argentino empieza a presionar a Hadjar por el sexto lugar, aunque aún está lejos (11 segundos).

17:16 hs

Norris también entra a boxes

Ambos pilotos cambiarán sus compuestos intermedios para lluvias por neumáticos para pista seca. Colapinto gana otra posición (7°).

17:13 hs

Piastri a los pits

Colapinto gana un lugar y se ubica 8°.

17:13 hs

Comenzó el Gran Premio de Canadá

Gran largada de Norris, que ganó posiciones y alcanzó el primer lugar. Colapinto sostiene el 9°.

17:05 hs

Largada abortada

Los pilotos darán otra vuelta de calentamiento.

17:04 hs

El asfalto frío dificulta el agarre de los neumáticos

La pista está a 17°C, una temperatura sumamente baja. Será clave calentar los neumáticos lo más rápido posible para evitar la falta de adherencia.

17:01 hs

Arranca la carrera

¡Semáforo apagado en Canadá! Con algunas gotas sobre el asfalto, el argentino ya corre en Montreal.

16:50 hs

Infantino, presente en Canadá

El presidente de la FIFA se refirió al Mundial 2026 como el "más grande de la historia".

16:43 hs

Así será la largada

El asfalto canadiense ya recibe a los monoplazas para el procedimiento de partida bajo un panorama complejo de viento y llovizna. Mientras se aguarda por el himno oficial, repasá las posiciones de largada de los 22 pilotos que, en instantes, abrirán fuego en una carrera que promete ser cambiante.

16:23 hs

Colapinto se distiende en la previa de la carrera

El argentino regala camisetas a los fanáticos minutos antes de la luz verde en Canadá.

16:20 hs

A 40 minutos de la largada

Hacen 12°C en Montreal y el abrigo de Colapinto demuestra el frío reinante en el circuito. Se estiman posibilidades de lluvia tenue; entre la precipitación y la baja temperatura, se esperan dificultades para calentar los neumáticos en el asfalto de la pista.

A 40 minutos de la largada
01:00 hs

Franco Colapinto corre hoy en el GP de Canadá: horario y dónde ver la Fórmula 1 en vivo

Franco Colapinto corre hoy en el GP de Canadá: horario y dónde ver la Fórmula 1 en vivo

El piloto argentino de Alpine largará décimo en el Circuito Gilles-Villeneuve luego de un gran sábado en Montreal, donde terminó noveno en la sprint y se metió en la Q3.

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Lo que tenés que saber

El Gran Premio de Canadá marca el quinto capítulo del año de la Fórmula 1, y Franco Colapinto llega con el envión anímico bien alto tras firmar su mejor fin de semana en la máxima categoría en Miami (7°). El piloto de Alpine viene de tener una actuación destacable el sábado en la vibrante carrera Sprint que ganó George Russell, en la que largó 13° y cruzó la meta en el noveno lugar, arañando los puntos. Horas después, el pilarense ratificó su gran nivel al meterse nuevamente en la Q3, lo que le permitirá partir este domingo desde la décima posición en la grilla y volver a superar a su compañero de garaje, Pierre Gasly. La pole position quedó otra vez para Russell, quien en un cierre infartante se la quitó al puntero del campeonato, Kimi Antonelli. La competencia en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal comenzará desde las 17 y contará con la televisación en vivo de Fox Sports, Disney+ y F1TV.

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