EN VIVO: Franco Colapinto ya corre el Gran Premio de Canadá
Vuelta 21
Colapinto le saca buena diferencia a Laswon, su perseguidor inmediato, pero aún está lejos de Hadjar. El pilarense se asienta en el séptimo puesto.
Bandera amarilla
Albon está detenido en medio de la pista.
Los neumáticos medios de Colapinto alcanzan su mejor rendimiento
El argentino empieza a presionar a Hadjar por el sexto lugar, aunque aún está lejos (11 segundos).
Norris también entra a boxes
Ambos pilotos cambiarán sus compuestos intermedios para lluvias por neumáticos para pista seca. Colapinto gana otra posición (7°).
Piastri a los pits
Colapinto gana un lugar y se ubica 8°.
Comenzó el Gran Premio de Canadá
Gran largada de Norris, que ganó posiciones y alcanzó el primer lugar. Colapinto sostiene el 9°.
Largada abortada
Los pilotos darán otra vuelta de calentamiento.
El asfalto frío dificulta el agarre de los neumáticos
La pista está a 17°C, una temperatura sumamente baja. Será clave calentar los neumáticos lo más rápido posible para evitar la falta de adherencia.
Arranca la carrera
¡Semáforo apagado en Canadá! Con algunas gotas sobre el asfalto, el argentino ya corre en Montreal.
Infantino, presente en Canadá
El presidente de la FIFA se refirió al Mundial 2026 como el "más grande de la historia".
¡TENÉS QUE CERRAR TODO! IMPERDIBLE la nota de @Gp1Fossaroli con el presidente de la FIFA, GIANNI INFANTINO.— SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026
#CanadianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/zN8UMTtVZU
Así será la largada
El asfalto canadiense ya recibe a los monoplazas para el procedimiento de partida bajo un panorama complejo de viento y llovizna. Mientras se aguarda por el himno oficial, repasá las posiciones de largada de los 22 pilotos que, en instantes, abrirán fuego en una carrera que promete ser cambiante.
Grid, set— Formula 1 (@F1) May 23, 2026
You don't want to miss tomorrow's Canadian Grand Prix! #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/eiCndCE4mL
Colapinto se distiende en la previa de la carrera
El argentino regala camisetas a los fanáticos minutos antes de la luz verde en Canadá.
Pierre to the rescue! #F1 #CanadianGP @AlpineF1Team pic.twitter.com/e1dXxW0q1r— Formula 1 (@F1) May 24, 2026
A 40 minutos de la largada
Hacen 12°C en Montreal y el abrigo de Colapinto demuestra el frío reinante en el circuito. Se estiman posibilidades de lluvia tenue; entre la precipitación y la baja temperatura, se esperan dificultades para calentar los neumáticos en el asfalto de la pista.
Franco Colapinto corre hoy en el GP de Canadá: horario y dónde ver la Fórmula 1 en vivo
El piloto argentino de Alpine largará décimo en el Circuito Gilles-Villeneuve luego de un gran sábado en Montreal, donde terminó noveno en la sprint y se metió en la Q3.Ver más
Lo que tenés que saber
El Gran Premio de Canadá marca el quinto capítulo del año de la Fórmula 1, y Franco Colapinto llega con el envión anímico bien alto tras firmar su mejor fin de semana en la máxima categoría en Miami (7°). El piloto de Alpine viene de tener una actuación destacable el sábado en la vibrante carrera Sprint que ganó George Russell, en la que largó 13° y cruzó la meta en el noveno lugar, arañando los puntos. Horas después, el pilarense ratificó su gran nivel al meterse nuevamente en la Q3, lo que le permitirá partir este domingo desde la décima posición en la grilla y volver a superar a su compañero de garaje, Pierre Gasly. La pole position quedó otra vez para Russell, quien en un cierre infartante se la quitó al puntero del campeonato, Kimi Antonelli. La competencia en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal comenzará desde las 17 y contará con la televisación en vivo de Fox Sports, Disney+ y F1TV.