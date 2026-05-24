Cuáles son los contratos que denuncia la concejal alfarista Ana González en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán

Sobre los servicios ambientales, la denuncia expone -por ejemplo- que a la cooperativa “Juntos para Vivir Mejor” se la contrató para tareas de promoción ambiental, eco-canjes y armado de stands por $50 millones para tres meses, y cuestiona que estas actividades eran “claramente previsibles y programables”. A su vez, reclama que la cooperativa no habría estado inscripta en el Registro de Proveedores al momento de la firma, y que no habría poseído “antecedentes técnicos específicos” en las tareas encomendadas”.