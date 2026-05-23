EN VIVO: Tarucas vence a Yacaré XV por 31 a 7 en La Caldera del Parque

Descuenta Yacaré XV
10' del ST: try de Gonzalo del Paso y conversión de Valentino Quattrochi.
Conversión de Ferro y Tarucas gana por 31 a 0
2' del ST: Try de Tomás Vanni
Comenzó el segundo tiempo
Final del primer tiempo
Tarucas vence por 24 a 0 a Yacaré XV en cancha de Lawn Tennis.
24' try de Santiago Saleme
Fue tras una gran jugada de Elizalde. Además, hubo conversión de Ferro.
Ferro acierta y Tarucas estira la ventaja
15': doblete de Sbrocco y nuevo try de Tarucas
12': try de Thiago Sbrocco
Nuevamente conversión errada por Ferro.
10': try de Santiago Heredia para Tarucas
En tanto que Sebastián Ferro falló en la conversión.
El árbitro anuló el try de Pedro Coll
Ocurrió en apenas siete minutos de juego. El árbitro explicó que fue pase forward.
Comenzó el partido
Se entona el himno nacional en cancha de Lawn Tennis
Noralia Villafañe es la elegida para las estrofas de nuestro himno.
Salen los equipos a la cancha en La Caldera del Parque
Tarucas vestirá con la naranja tradicional, mientras que Yacaré XV hará lo propio de azul.
Formación de Yacaré XV
Formación confirmada para Tarucas
Lo que tenés que saber
Tarucas llega a la recta final del Súper Rugby Américas sin margen de error. La franquicia del NOA ocupa el quinto puesto y hoy está fuera de la zona de semifinales, a cinco puntos de Selknam, el último equipo que estaría clasificando al Top 4. Por eso, además de vencer a Yacaré XV en La Caldera, necesita que sus rivales directos dejen puntos en el camino para seguir con chances de avanzar.