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EN VIVO: Tarucas vence a Yacaré XV por 31 a 7 en La Caldera del Parque

EN VIVO: Tarucas vence a Yacaré XV por 31 a 7 en La Caldera del Parque
Foto de Osvaldo Ripoll/LA GACETA.

La franquicia del NOA afronta un partido clave por el Súper Rugby Américas. El encuentro podrá verse por Disney+ y ESPN 3.

Hace 12 Min
21:13 hs

Descuenta Yacaré XV

10' del ST: try de Gonzalo del Paso y conversión de Valentino Quattrochi.

21:05 hs

Conversión de Ferro y Tarucas gana por 31 a 0

21:04 hs

2' del ST: Try de Tomás Vanni

21:03 hs

Comenzó el segundo tiempo

20:50 hs

Final del primer tiempo

Tarucas vence por 24 a 0 a Yacaré XV en cancha de Lawn Tennis.

20:35 hs

24' try de Santiago Saleme

Fue tras una gran jugada de Elizalde. Además, hubo conversión de Ferro. 

20:25 hs

Ferro acierta y Tarucas estira la ventaja

20:23 hs

15': doblete de Sbrocco y nuevo try de Tarucas

20:21 hs

12': try de Thiago Sbrocco

Nuevamente conversión errada por Ferro.

20:19 hs

10': try de Santiago Heredia para Tarucas

En tanto que Sebastián Ferro falló en la conversión.

20:16 hs

El árbitro anuló el try de Pedro Coll

Ocurrió en apenas siete minutos de juego. El árbitro explicó que fue pase forward.

20:07 hs

Comenzó el partido

20:01 hs

Se entona el himno nacional en cancha de Lawn Tennis

Noralia Villafañe es la elegida para las estrofas de nuestro himno.

19:59 hs

Salen los equipos a la cancha en La Caldera del Parque

Tarucas vestirá con la naranja tradicional, mientras que Yacaré XV hará lo propio de azul.

Lo que tenés que saber

Tarucas llega a la recta final del Súper Rugby Américas sin margen de error. La franquicia del NOA ocupa el quinto puesto y hoy está fuera de la zona de semifinales, a cinco puntos de Selknam, el último equipo que estaría clasificando al Top 4. Por eso, además de vencer a Yacaré XV en La Caldera, necesita que sus rivales directos dejen puntos en el camino para seguir con chances de avanzar.

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