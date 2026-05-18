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Excursiones en tren por el fútbol, una costumbre que hizo popular la Federación

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Excursiones en tren por el fútbol, una costumbre que hizo popular la Federación
Por Jorge Olmos Sgrosso y Carlos Werner Hace 4 Hs

La Federación Tucumana de Fútbol fue fundada en febrero de 1919. Fue en la casa de Percy Hill, en 25 de Mayo al 300. Aglutinó y ordenó los campeonatos de los clubes de la capital provincial. De estos equipos también surgían los jugadores que integraban la Selección Tucumana, y es en tren en que viajaron por todo el país enfrentando a los combinados de las demás provincias, mostrando las virtudes de los jugadores locales. En esa época eran muy comunes los “trenes de excursión” para ir a partidos o a torneos.

La foto que aquí mostramos, cuya fecha no está precisada aunque bien puede ubicarse entre los años 1920 y 1940, es una síntesis de lo que eran las partidas de los convoyes que llevaban a los jugadores, quienes recibían el calor popular, de grandes y de chicos. En el frente de la locomotora se lee claramente: “Tren de excursión de la Federación Tucumana de Football”, lo que indica que se trató de un viaje especial en el que seguramente se incluía a simpatizantes.

Recuerdos fotográficos: una figura del básquet de Tucumán, fotografiada en 1937

Recuerdos fotográficos: una figura del básquet de Tucumán, fotografiada en 1937

Los seleccionados federacionistas conquistaron varias veces el Campeonato Argentino Interligas y también la Copa Beccar Varela. También se coronaron subcampeones, A ello se suman logros en las copas Intendente y Comité Olímpico.

La Federación fue disuelta, prácticamente sin dejar rastros, por la última dictadura en el año 1977. Ese año se fusionó a las ligas del interior de la provincia dando origen a la actual Liga Tucumana de Fútbol.

Temas Recuerdos fotográficos
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