Excursiones en tren por el fútbol, una costumbre que hizo popular la Federación

La Federación Tucumana de Fútbol fue fundada en febrero de 1919. Fue en la casa de Percy Hill, en 25 de Mayo al 300. Aglutinó y ordenó los campeonatos de los clubes de la capital provincial. De estos equipos también surgían los jugadores que integraban la Selección Tucumana, y es en tren en que viajaron por todo el país enfrentando a los combinados de las demás provincias, mostrando las virtudes de los jugadores locales. En esa época eran muy comunes los “trenes de excursión” para ir a partidos o a torneos.