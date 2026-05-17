Elecciones en la UNT: Cabrera y Abdala advierten con iniciar acciones judiciales si no se cumple la cautelar contra Pagani
Los candidatos opositores reclamaron mantener la Asamblea Universitaria del 20 de mayo y alertaron que desconocer el fallo judicial podría derivar en denuncias por desobediencia.
Resumen para apurados
- Miguel Cabrera y Virginia Abdala advirtieron que denunciarán por desobediencia judicial a las autoridades de la UNT si no cumplen la cautelar que excluye al rector Sergio Pagani.
- La Justicia prohibió fórmulas con dos mandatos previos. Los opositores exigen mantener la Asamblea del 20 de mayo y ser proclamados como lista única según el estatuto vigente.
- El conflicto judicial genera incertidumbre sobre el futuro institucional de la UNT. El desacato podría derivar en causas penales y una crisis de legitimidad en el rectorado.
Los candidatos a rector y vicerrectora de la Universidad Nacional de Tucumán, Miguel Cabrera y Virginia Abdala, endurecieron este sábado su postura frente a la crisis electoral que atraviesa la UNT y advirtieron que avanzarán con acciones judiciales si las autoridades universitarias no cumplen la cautelar dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán contra la candidatura del actual rector, Sergio Pagani.
A través de un escrito presentado ante la Junta Electoral, los candidatos exigieron “el estricto cumplimiento” de la resolución judicial que impide oficializar fórmulas para el Rectorado integradas por candidatos que hayan ejercido dos mandatos consecutivos.
En ese contexto, Cabrera y Abdala sostuvieron que la fórmula integrada por Pagani y Mercedes Leal debe quedar automáticamente fuera del proceso electoral.
Amenaza de judicialización y advertencia penal
El punto más fuerte del planteo opositor fue la advertencia sobre posibles consecuencias judiciales y penales en caso de que la UNT avance con decisiones contrarias a la cautelar federal.
En el escrito, Cabrera y Abdala dejaron asentada una “reserva de acciones judiciales” frente a cualquier incumplimiento de la resolución de la Cámara Federal y remarcaron que el fallo es de cumplimiento obligatorio para todas las autoridades universitarias.
Además, señalaron que desconocer la medida podría configurar el delito de desobediencia judicial contemplado en el artículo 239 del Código Penal de la Nación.
La advertencia apunta directamente a la Junta Electoral y a las autoridades universitarias ante las versiones sobre una eventual suspensión de la Asamblea Universitaria prevista para el miércoles 20 de mayo.
Cabrera y Abdala exigen que siga la elección
Los candidatos insistieron en que la cautelar no ordena frenar las elecciones en la UNT, sino únicamente excluir a las fórmulas alcanzadas por la prohibición judicial.
Por eso reclamaron que la Asamblea Universitaria se realice en la fecha prevista y afirmaron que no existe “motivo legal ni institucional” para alterar el cronograma electoral.
Según argumentaron, tras la exclusión de la fórmula oficialista, la lista encabezada por ellos quedó como la única candidatura válida y oficializada.
Para sostener esa interpretación citaron el artículo 114 del Estatuto Universitario y el artículo 81 del Reglamento Electoral, que establecen que cuando existe una sola lista oficializada, esta debe ser proclamada automáticamente.
“La Junta Electoral no puede cambiar las reglas”
En otro tramo del documento, Cabrera y Abdala cuestionaron cualquier intento de modificar el calendario electoral y remarcaron que la Junta Electoral carece de facultades para alterar el cronograma aprobado por el Consejo Superior.
También subrayaron que el período de inscripción de candidaturas ya concluyó el 29 de abril y que no pueden incorporarse nuevas fórmulas.
“Hubo amplia oportunidad de presentar cualquier otra fórmula”, señalaron los candidatos, quienes además recordaron que la acción judicial fue presentada hace tres meses y era conocida por toda la comunidad universitaria.
El conflicto electoral en la UNT quedó ahora atravesado por una creciente tensión política y judicial, a pocos días de la Asamblea Universitaria que debe definir las nuevas autoridades.