Buscan a Francesca, una adolescente de 13 años desaparecida en San Miguel de Tucumán

Una adolescente de 13 años, identificada como Francesca Leandrini, se encuentra desaparecida desde la mañana de este miércoles en San Miguel de Tucumán. Según informaron sus familiares a LA GACETA, la joven salió de su casa rumbo a la Escuela de Bellas Artes y no llegó a destino.
De acuerdo a lo que dijeron allegados a la menor de edad, acostumbraba a tomar la Línea 9 para ir a clases.
Desde entonces, su teléfono celular permanece apagado y no se tienen noticias de su paradero. La familia, que está por radicar la denuncia en la Comisaría Quinta, solicita la colaboración de la población para dar con ella lo antes posible.
Al momento de su desaparición, Francesca vestía campera polar gris y jean ancho.
Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse con su familia al 381-539-6063 o llamar al 911.