Secciones
Seguridad

Buscan a Francesca, una adolescente de 13 años desaparecida en San Miguel de Tucumán

Salió de su casa rumbo al colegio en la mañana de este miércoles y no llegó. Tiene el celular apagado. La familia radicó la denuncia en la Comisaría Quinta y pide ayuda para localizarla con urgencia.

LA BUSCAN. Francesca Leandrini tiene 13 años. LA BUSCAN. Francesca Leandrini tiene 13 años.
Hace 1 Hs

Una adolescente de 13 años, identificada como Francesca Leandrini, se encuentra desaparecida desde la mañana de este miércoles en San Miguel de Tucumán. Según informaron sus familiares a LA GACETA, la joven salió de su casa rumbo a la Escuela de Bellas Artes y no llegó a destino.

De acuerdo a lo que dijeron allegados a la menor de edad, acostumbraba a tomar la Línea 9 para ir a clases.

Desde entonces, su teléfono celular permanece apagado y no se tienen noticias de su paradero. La familia, que está por radicar la denuncia en la Comisaría Quinta, solicita la colaboración de la población para dar con ella lo antes posible.

Al momento de su desaparición, Francesca vestía campera polar gris y jean ancho.

Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse con su familia al 381-539-6063 o llamar al 911.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán
1

Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán

El tucumano Exequiel Palacios rompió el silencio sobre su lugar en la Selección y dejó una frase impactante sobre Messi
2

El tucumano Exequiel Palacios rompió el silencio sobre su lugar en la Selección y dejó una frase impactante sobre Messi

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera
3

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera

Un triunfo para cambiar el ánimo en La Ciudadela: San Martín derrotó al líder por 2 a 0 y se ilusiona
4

Un triunfo para cambiar el ánimo en La Ciudadela: San Martín derrotó al líder por 2 a 0 y se ilusiona

Falsas denuncias por abuso sexual infantil: cómo funciona la nueva modalidad de extorsión que se instaló en Tucumán
5

Falsas denuncias por abuso sexual infantil: cómo funciona la nueva modalidad de extorsión que se instaló en Tucumán

Ranking notas premium
Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025
1

Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra
2

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra

Dos tucumanos la rompen en Australia cocinando una típica comida argentina: No vendemos medialunas, vendemos nostalgia
3

Dos tucumanos la "rompen" en Australia cocinando una típica comida argentina: "No vendemos medialunas, vendemos nostalgia"

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo
4

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial
5

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial

Más Noticias
Detienen a un pasajero que intentó abordar un vuelo desde Tucumán hacia Buenos Aires con un arma cargada en su mochila

Detienen a un pasajero que intentó abordar un vuelo desde Tucumán hacia Buenos Aires con un arma cargada en su mochila

El tucumano Exequiel Palacios rompió el silencio sobre su lugar en la Selección y dejó una frase impactante sobre Messi

El tucumano Exequiel Palacios rompió el silencio sobre su lugar en la Selección y dejó una frase impactante sobre Messi

Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán

Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán

Falsas denuncias por abuso sexual infantil: cómo funciona la nueva modalidad de extorsión que se instaló en Tucumán

Falsas denuncias por abuso sexual infantil: cómo funciona la nueva modalidad de extorsión que se instaló en Tucumán

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera

Vuelve el frío polar: qué provincias tendrán heladas y temperaturas bajo cero

Vuelve el frío polar: qué provincias tendrán heladas y temperaturas bajo cero

La marcha de las universidades públicas contra el ajuste fue multitudinaria en Tucumán

La marcha de las universidades públicas contra el ajuste fue multitudinaria en Tucumán

Un triunfo para cambiar el ánimo en La Ciudadela: San Martín derrotó al líder por 2 a 0 y se ilusiona

Un triunfo para cambiar el ánimo en La Ciudadela: San Martín derrotó al líder por 2 a 0 y se ilusiona

Comentarios