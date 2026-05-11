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EN VIVO Tarucas empata frente a Pampas en el CASI por el Súper Rugby Américas

En el primer cruce de este año, Tarucas perdió 43-22 frente a Pampas en La Caldera del Parque; hoy, en el CASI, buscará romper su mala racha frente a la franquicia porteña. En el primer cruce de este año, Tarucas perdió 43-22 frente a Pampas en La Caldera del Parque; hoy, en el CASI, buscará romper su mala racha frente a la franquicia porteña. Osvaldo Ripoll/LA GACETA.

La franquicia del NOA se mide contra el equipo dirigido por Juan Manuel Leguizamón. Tarucas buscará cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas y conseguir su primera victoria ante Pampas, rival al que nunca pudo vencer desde el primer cruce entre ambos en 2025. Actualmente, el conjunto tucumano ocupa el sexto puesto del Súper Rugby Américas con 24 puntos, tras el triunfo de Peñarol sobre Cobras en Brasil.

Hace 2 Min
20:08 hs

Comenzó el partido

20:06 hs

Tarucas debe cortar su mala racha

La franquicia del NOA arrastra cuatro derrota consecutivas: Capibaras, Selknam, Peñarol y Dogos. Estos malos resultados provocaron que caiga a la sexta posición de la tabla con 24 unidades, siendo superado por Peñarol (27) y Selknam (33). Así deberá ganar para soñar con una hipotética clasificación a las semifinales del Súper Rugby Américas.

19:58 hs

Claves y antecedentes entre Pampas y Tarucas

  • Tarucas nunca pudo vencer a Pampas desde su ingreso al Súper Rugby Américas.
  • Los tres enfrentamientos entre ambos quedaron en manos de la franquicia de la UAR.
  • El antecedente más reciente fue este año en San Miguel de Tucumán, donde Pampas se impuso por 43-22.
  • En 2025, el equipo bonaerense ganó 39-22 en Buenos Aires.
  • El duelo más parejo entre ambos terminó 15-14 a favor de Pampas.
19:57 hs

El XV de Pampas

Titulares: 1. Matías Medrano, 2. Francisco Lusarreta, 3. Marcos Camerlinckx, 4. Augusto Cabano Wall, 5. Francisco Sluga, 6. Juan Penoucos, 7. Faustino Santarelli, 8. Lucas Moresco, 9. Lucas Marguery (C), 10. Estanislao Renthel, 11. Jerónimo Ulloa, 12. Bautista Farise, 13. Agustín Fraga, 14. Santiago Pernas, 15. Tobías Wade.


Suplentes: 16. Ignacio Bottazzini, 17. Nahuel Zunini, 18. Valentín Vicente Vidal, 19. Marcelo Toledo, 20. Juan Pedro Bernasconi, 21. Alejo Lavayén, 22. Santiago Cordero, 23. Ignacio Díaz.

19:56 hs

El XV de Tarucas

Titulares: 1. Francisco Palazzi, 2. José Calderoni, 3. Francisco Moreno, 4. Joaquín Aguilar, 5. Luciano Asevedo, 6. Facundo Cardozo, 7. Agustín Sarelli, 8. Thiago Sbrocco, 9. Estanislao Pregot, 10. Stefano Ferro, 11. Tomás Vanni, 12. Bautista Estofán, 13. Matías Orlando (C), 14. Mateo Pasquini, 15. Tomás Elizalde.


Suplentes: 16. Juan Manuel Vivas, 17. Mariano Muntaner, 18. Rodrigo Navarro, 19. Ignacio Marquieguez, 20. Santiago Heredia, 21. Santiago Saleme, 22. Ignacio Cerrutti, 23. Benjamín Elizalde.

Lo que tenés que saber

El encuentro comenzará a las 20 en la cancha del CASI y contará con transmisión en vivo de Disney+. Tarucas afrontará un duelo clave en sus aspiraciones dentro del Súper Rugby Américas, ya que necesita cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas para seguir con chances de meterse en semifinales. Además, la franquicia del NOA intentará conseguir su primera victoria ante Pampas, rival al que nunca pudo vencer desde su ingreso al certamen. Los tres enfrentamientos entre ambos quedaron en manos del equipo de la UAR: este año ganó 43-22 en la Caldera del Parque, mientras que en 2025 se impuso 39-22 en Buenos Aires y 15-14 en San Miguel de Tucumán. Actualmente, el conjunto tucumano ocupa el sexto puesto de la tabla con 24 puntos.

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