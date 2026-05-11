EN VIVO Tarucas empata frente a Pampas en el CASI por el Súper Rugby Américas

Lo que tenés que saber

El encuentro comenzará a las 20 en la cancha del CASI y contará con transmisión en vivo de Disney+. Tarucas afrontará un duelo clave en sus aspiraciones dentro del Súper Rugby Américas, ya que necesita cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas para seguir con chances de meterse en semifinales. Además, la franquicia del NOA intentará conseguir su primera victoria ante Pampas, rival al que nunca pudo vencer desde su ingreso al certamen. Los tres enfrentamientos entre ambos quedaron en manos del equipo de la UAR: este año ganó 43-22 en la Caldera del Parque, mientras que en 2025 se impuso 39-22 en Buenos Aires y 15-14 en San Miguel de Tucumán. Actualmente, el conjunto tucumano ocupa el sexto puesto de la tabla con 24 puntos.