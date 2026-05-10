Escándalo en Rosario: quiénes son los pasajeros que fueron detenidos por tener relaciones sexuales en un avión

El episodio que desató el escándalo

Todo ocurrió en la madrugada del sábado, en un vuelo de Copa Airlines que llegó desde Panamá y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Rosario. Según la denuncia, ambos pasajeros fueron sorprendidos por la tripulación con “prendas bajas” en la cabina ejecutiva, lo que motivó la intervención de la PSA.