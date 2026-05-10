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Escándalo en Rosario: quiénes son los pasajeros que fueron detenidos por tener relaciones sexuales en un avión

Fueron demorados y quedaron imputados por el delito de “exhibiciones obscenas”. Según medios nacionales, no serían pareja.

Escándalo sexual en vuelo internacional: quiénes son los pasajeros que fueron descubiertos teniendo relaciones. (Foto: Facebook Mauricio C. y Sandra O.) Escándalo sexual en vuelo internacional: quiénes son los pasajeros que fueron descubiertos teniendo relaciones. (Foto: Facebook Mauricio C. y Sandra O.)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Mauricio C. y Sandra O. fueron detenidos por la PSA en el Aeropuerto de Rosario tras ser sorprendidos teniendo sexo en un vuelo de Copa Airlines procedente de Panamá el sábado.
  • La tripulación intervino tras la denuncia de una pasajera en clase ejecutiva. Los involucrados, un arquitecto y una comerciante rosarinos, se habrían conocido durante el trayecto.
  • Ambos quedaron imputados por exhibiciones obscenas. El caso genera debate sobre la jurisdicción legal y el endurecimiento de las normas de conducta en vuelos internacionales.
Resumen generado con IA

Tras el escándalo en un vuelo internacional que sacudió a Rosario, se conocieron las identidades de los pasajeros que tuvieron relaciones sexuales en un avión de Copa Airlines.

Se trata de Mauricio C. y Sandra O., que fueron detenidos por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tras protagonizar el incidente en la cabina de clase ejecutiva.

Mauricio tiene 54 años, es de Rosario. y se desempeña como arquitecto y jefe de obra ferroviaria. En sus redes sociales suele compartir fotos de sus viajes por el mundo, muchas veces acompañado por su familia. Está casado y es padre de tres hijos.

“La toalla se tira en la playa. Qué país tan aburrido. Terca pasión, dulce tormento. Yo, mayor y no escarmiento”, tiene como estado en su perfil de Instagram.

Por su parte, Sandra tiene 59 años, es divorciada y también vive en el centro de Rosario. Se dedica al cuidado de adultos mayores y es dueña de un centro de día y rehabilitación.

Al igual que Mauricio, suele mostrar en sus redes sociales imágenes de sus viajes, especialmente por el Caribe.

Mauricio C. y Sandra O fueron detenidos por la PSA. (Foto: TN). Mauricio C. y Sandra O fueron detenidos por la PSA. (Foto: TN).

El episodio que desató el escándalo

Todo ocurrió en la madrugada del sábado, en un vuelo de Copa Airlines que llegó desde Panamá y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Rosario. Según la denuncia, ambos pasajeros fueron sorprendidos por la tripulación con “prendas bajas” en la cabina ejecutiva, lo que motivó la intervención de la PSA.

La situación fue advertida inicialmente por una pasajera que viajaba con su nieta. Una azafata alertó al comandante y, al aterrizar, la policía subió al avión y detuvo a la pareja. El avión no pudo descender hasta que se resolvió el incidente.

De acuerdo con la información oficial, Mauricio C. y Sandra O. no eran pareja. Ambos viven en el centro de Rosario y, según trascendió, se conocieron durante el viaje. Él, arquitecto y jefe de obra; ella, comerciante y cuidadora.

La causa quedó en manos de la Comisaría 12ª bajo la carátula de “exhibiciones obscenas”. La Justicia provincial tomó intervención, aunque no se descarta que la jurisdicción pueda cambiar por tratarse de un hecho ocurrido en un vuelo internacional.

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