Susana Giménez se someterá a un procedimiento médico tras sufrir fuertes dolores de espalda y rodilla

No está del todo claro si el procedimiento al que se someterá la próxima semana afectará su agenda laboral. Semanas atrás, Yanina Latorre contó que la diva estaba en conversaciones con Telefe para ir al Mundial. “Telefe la quiere, la está convenciendo. Ya empezaron las reuniones y está en la promoción. Lo cierto es que ya arregló y ya firmó la apertura del Mundial con Marley. Va a ir, va a hacer Por el mundo y, cuando haya una figura muy famosa que él lleve, va a estar Susana haciendo el reportaje también. Eso le encanta”, advirtió.