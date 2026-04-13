Tarucas cayó 39-28 frente a Capibaras en Rosario
Finalizó el partido
39' ST: Penal de Capibaras
Baronio anotó el 39-28.
32' ST: Penal fallido de Capibaras
Baronio volvió a errar de cara a la H.
21' ST: Amarilla para Capibaras
Gandini fue amonestado. Luciano Asevedo vuelve al campo de juego tras los 10 minutos de suspensión.
17' ST: Try penal para Capibaras
Capibaras gana 36-28 frente a Tarucas.
13' ST: Conversión de Capibaras
Baronio puso el 29-28.
12' ST: Try de Capibaras
Villagrán anotó el try para Capibaras. El partido está 28-27 a favor de la franquicia del NOA.
11' ST: Amarilla para Tarucas
Asevedo fue amonestado por un tackle alto a Bernstein.
Otro cambio en Tarucas
Salió Pedro Coll e ingresó Stéfano Ferro.
Cambios en Tarucas
Se retiró Mariano Muntaner e ingresó Benjamín Farías Cerioni.
6' ST: Baronio falló la conversión
El ex Dogos lanzó un disparo a la H y el remate impactó en uno de los postes.
5' ST: Try de Capibaras
Avaca rompió líneas y Sugasti anotó el try para la franquicia del Litoral. El partido está 28-22.
3' ST: Conversión de Cerrutti
Tarucas gana 28-17 en Rosario.
2' ST: Try de Tarucas
Tras una gran asistencia de Ignacio Cerrutti, Pedro Coll anotó el 26-17. El salteño marcó su segundo try en el Súper Rugby Américas.
Empezó el segundo tiempo
42' PT: Finalizó el primer tiempo
Cerrutti falló la conversión. Tarucas gana 21-17.
41' PT: Try de Tarucas
Tras una gran jugada colectiva, Tomás Vanni anotó el segundo try para la franquicia del NOA. Tarucas gana 21-17.
39' PT: Tarjeta amarilla para Capibaras
Estelles recibió una amonestación luego de realizar un tackle aéreo sobre Pasquini.
37' PT: Penal de Tarucas
Cerrutti acortó las distancias y anotó el 17-16.
"Es un partido muy intenso", dijo Diego Vidal
"Tenemos que estar más firmes en el ruck. Tuvimos un par de obtenciones en el line. Es un partido parejo", analizó el entrenador asistente.
28' PT: Penal de Capibaras
Baronio anotó el 17-13 a favor de la franquicia local.
24' PT: Drop de Cerrutti
El apertura probó de media distancia y puso el 14-13 en Rosario.
22' PT: Conversión de Capibaras
Baronio anotó la conversión y el partido está 14-10.
21' PT: Try de Capibaras
Lucas Bur anotó el try. El partido está 12-10 a favor del equipo del Litoral.
17' PT: Baronio falló un penal
El apertura de Capibaras no pudo anotar. Tarucas sigue al frente en el marcador.
14' PT: Conversión de Tarucas
Cerrutti puso el 10-7 en Rosario
13' PT: Try de Tarucas
Tras un gran movimiento de line, Estanislao Pregot encontró un hueco en la defensa de Capibaras y puso el 8-7.
5' PT: Conversión de Baronio
Capibaras gana 7-3 en Rosario.
4' PT: Try de Capibaras
Luego de una gran recuperación, Bautista Estelles rompió el muro defensivo de Tarucas y anotó el primer try del partido. La franquicia del NOA pierde 5-3 en Rosario.
3' PT: Penal de Tarucas
Cerrutti anotó el disparo y la franquicia del NOA gana 3-0 en Rosario.
2' PT: Gran jugada de Tomás Vanni
El wing formado en Universitario rompió varios metros y logró generar un penal cercano a los palos. Ignacio Cerrutti decidió patear a la H.
Comenzó el partido en el Hipodromo de Rosario
Ignacio Cerrutti hizo el kick off y empezó el duelo entre Tarucas y Capibaras.
Tarucas jugará con la indumentaria titular
La franquicia del NOA utilizará la tradicional camiseta naranja en Rosario.
El XV de Tarucas
Tarucas: 1. Mariano Muntaner, 2. Juan Manuel Vivas, 3. Francisco Moreno, 4. Ignacio Marquieguez, 5. Luciano Asevedo, 6. Facundo Cardozo, 7. Tomás Dande, 8. Thiago Sbrocco, 9. Estanislao Pregot, 10. Ignacio Cerrutti, 11. Tomás Vanni, 12. Matías Orlando (C), 13. Pedro Coll, 14. Mateo Pasquini, 15. Tomás Elizalde
Suplentes: 16. José Calderon, 17. Benjamín Farías, 18. Rodrigo Navarro, 19. Joaquín Aguilar, 20. Miguel Mukidse, 21. Matías Sauze, 22. Máximo Ledesma, 23. Stefano Ferro.
Entrenador: Álvaro Galindo
El XV de Capibaras
Capibaras XV: 1. Diego Correa, 2. Martín Vaca, 3. Enzo Avaca, 4. Lorenzo Colidio, 5. Lucas Bur, 6. Ignacio Gandini (C), 7. Felipe Villagrán, 8. Manuel Bernstein, 9. Alejo Sugasti, 10. Juan Bautista Baronio, 11. Franco Rosseto, 12. Guido Chesini, 13. Bautista Estellés, 14. Lautaro Cipriani, 15. Francisco Lluch
Suplentes: 16. Manuel Cuneo, 17. Juan Ignacio Rodríguez, 18. Ignacio Orsetti, 19. Juan Segundo Huber, 20. Basilio Cañas, 21. Juan Lovell, 22. Bruno Heit, 23. Benjamín Ordiz.
Entrenador: Nicolás Galatro
Lo que tenés que saber
Tarucas ya tiene todo listo para afrontar un compromiso que puede marcar su camino en el Súper Rugby Américas. El equipo del NOA confirmó su XV inicial para enfrentar este lunes a Capibaras, desde las 20, en el Hipódromo de Rosario, en un partido que será transmitido por Disney+. Con una base que sostiene la continuidad y algunos ajustes puntuales, el conjunto dirigido por Álvaro Galindo buscará imponer su identidad de juego en un duelo directo en la tabla. En los forwards, el pack estará conformado por Mariano Muntaner, Juan Manuel Vivas y Francisco Moreno en la primera línea, Ignacio Marquieguez y Luciano Asevedo en la segunda, y una tercera línea integrada por Facundo Cardozo, Tomás Dande y Thiago Sbrocco. En la conducción, Estanislao Pregot será el medio scrum y Ignacio Cerrutti el apertura, mientras que en los centros estarán Pedro Coll y Matías Orlando. El fondo lo completan Tomás Vanni y Mateo Pasquini por las puntas, con Tomás Elizalde como fullback.