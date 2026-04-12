Ventas minoristas PyME: en marzo cayeron 0,6% y acumularon 11 meses de baja interanual

Resumen para apurados
- CAME informó que las ventas minoristas PyME en Argentina cayeron 0,6% interanual en marzo por el bajo consumo y altos costos, acumulando 11 meses de bajas consecutivas.
- La actividad bajó 0,4% respecto a febrero. Rubros como perfumería y bazar lideraron las caídas, mientras farmacia y ferretería resistieron con leves subas ante la inflación.
- El 59% de los empresarios no ve condiciones para invertir. Aunque un 40% espera mejoras, la cautela operativa y la caída del poder adquisitivo condicionan la recuperación.
En un contexto de menor consumo y costos en alza, las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron una contracción interanual del 0,6%, medida a precios constantes, durante marzo. A su vez, la comparación con febrero marcó un descenso del 0,4% para la actividad comercial minorista, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
De esta forma, el sector comercial registró 11 meses consecutivos de baja interanual en la comercialización minorista, de acuerdo con los datos del sector.
En cuanto a las perspectivas para el año, el 48% de las firmas consultadas prevé un mantenimiento de los niveles vigentes, frente a un 39,7% que espera una mejora y un 12,4% que vaticina un retroceso.
Sobre la disposición para invertir, el 59,1% de los empresarios califica el escenario presente como no apto para nuevos desembolsos, en contraste con el 13,1% que lo considera una oportunidad. Asimismo, el 27,7% de la muestra no manifiesta una definición concreta al respecto.
La evaluación por sectores validó la tendencia contractiva del período, con cinco de los siete rubros relevados en terreno negativo. Las mermas se localizaron en Perfumería (-9,8%), Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles (-8,3%) y Alimentos y bebidas (-0,9%). En sentido opuesto, el segmento de Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción creció un 2%, mientras que Farmacia marcó un alza del 1,1% interanual.
Los rubros Farmacia y Ferretería mostraron resiliencia frente a las marcadas bajas en Perfumería y en Bazar. El inicio escolar dinamizó el gasto específico, pero la pérdida de poder adquisitivo y el alza de los costos operativos afectaron al volumen general. La dependencia del financiamiento bancario y la baja predisposición a invertir definieron un escenario de marcada cautela operativa, señaló el informe privado.
Datos del comercio electrónico
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa dio inicio al seguimiento de comercios con operatividad mixta para evaluar el desempeño de las ventas digitales. El relevamiento actual incluye locales que complementan sus puntos de venta físicos con canales de comercialización "on line". Esta metodología permite desglosar el comportamiento de las transacciones generadas específicamente en el entorno virtual.
Se entiende por venta electrónica toda transacción comercial en la cual el pedido del producto o servicio es realizado por el cliente a través de un medio digital. El criterio determinante es el canal por el cual se realiza el pedido, no el medio de pago ni la modalidad de entrega. De esta manera, se adoptaron las definiciones y los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).