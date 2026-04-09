El chikungunya avanza en Tucumán y obliga a reforzar las medidas sanitarias para evitar un brote descontrolado
Resumen para apurados
- El ministro de Salud de Tucumán confirmó 93 casos de chikungunya en la provincia, detectados mediante operativos oficiales ante la presión epidemiológica de la región norte.
- Los contagios se concentran al sur de la capital y fueron hallados casa por casa. Aunque no hay internados, el mosquito Aedes aegypti y las lluvias facilitan la propagación.
- Se refuerzan medidas para evitar una crisis sanitaria masiva. El impacto futuro depende de la eliminación de criaderos y la consulta temprana para contener este brote regional.
La preocupación crece en Tucumán y en toda la región del norte por el avance del chikungunya, enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti que ya muestra señales de circulación activa en la provincia. El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, confirmó este jueves a LA GACETA que hay 93 casos detectados.
“La región está complicada”, señaló el funcionario, al referirse al escenario que atraviesan países limítrofes como Bolivia, Brasil y Paraguay, junto con provincias cercanas como Salta, donde ya se reportaron más de 500 casos. “Esa presión epidemiológica sabíamos que iba a llegar a Tucumán, y llegó”, afirmó.
Según explicó, los contagios detectados en la provincia corresponden en su totalidad a búsquedas activas realizadas por equipos sanitarios, a través de operativos de control de foco casa por casa. “No son pacientes que llegaron graves a la guardia, sino que fueron detectados en estos operativos, lo que nos da cierta tranquilidad”, indicó.
En ese sentido, remarcó que la estrategia permitió actuar rápidamente: “Hacemos la búsqueda de personas con fiebre, intervenimos en el domicilio, eliminamos criaderos y fumigamos en la zona. Eso nos permite tener la certeza de que no hay muchos más casos ocultos”.
Focos identificados y situación actual
El principal foco se ubica en el sur de la capital, en un cuadrante delimitado por avenidas y zonas densamente pobladas. También se registraron casos en localidades como El Manantial y San Pablo, aunque en esos sectores la situación está bajo control.
“El mosquito no vuela más de 100 o 200 metros, pero el virus también se traslada con las personas”, explicó Medina Ruiz. “Por eso pueden aparecer focos aislados cuando alguien infectado se desplaza”. A pesar del aumento de casos, el ministro llevó cierta calma. “No hay pacientes graves ni internados. Todos cursan la enfermedad en su domicilio y más de la mitad ya fue dada de alta”.
Síntomas y riesgos
El chikungunya presenta síntomas similares al dengue, aunque con algunas diferencias clave. “Hay fiebre alta, dolor de cuerpo, dolor de cabeza y cansancio, pero se destaca el dolor articular intenso, que puede dejar a la persona sin poder levantarse”, describió.
A diferencia del dengue, esta enfermedad “no suele provocar una baja marcada de plaquetas, por lo que hay menos riesgo de hemorragias”. Sin embargo, advirtió que puede ser grave en personas vulnerables, como adultos mayores o pacientes con enfermedades preexistentes.
“Cinco o seis días de fiebre alta, sin comer ni hidratarse bien, pueden poner en riesgo la vida”, sostuvo. Por eso insistió en la importancia de consultar ante síntomas y evitar la automedicación.
Claves para evitar contagios
El ministro fue enfático al remarcar que la prevención sigue siendo la herramienta principal para frenar la propagación:
Usar repelente, incluso dentro del hogar.
Eliminar recipientes con agua, tanto dentro como fuera de la casa.
Consultar rápidamente ante fiebre y dolor corporal.
Mantenerse hidratado, especialmente en días de calor.
“Una persona con fiebre debe ponerse repelente para evitar que el mosquito la pique y transmita la enfermedad a otros”, explicó.
Además, advirtió que las lluvias recientes complican el escenario. “Cualquier objeto que acumule agua puede transformarse en un criadero. Hay que dar vuelta recipientes, juguetes, floreros, todo”.
“La situación está controlada, pero no hay que confiarse”
Medina Ruiz aseguró que, por el momento, el brote está contenido en Tucumán, aunque insistió en no bajar la guardia: “Si la enfermedad se hace masiva, siempre hay un porcentaje de personas que puede complicarse. Eso es lo que queremos evitar”.