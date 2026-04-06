Educación, atravesada por la tragedia: escuelas reabren mientras la comunidad sigue de luto

La ministra de Educación, Susana Montaldo, se refirió este lunes al impacto que el temporal generó dentro del sistema educativo. En conferencia de prensa, la funcionaria señaló que el Ministerio “está de duelo” por la muerte de Lisandro Vega, alumno de la escuela Crucero Belgrano, en el sur de la capital, y también por el fallecimiento de Solana Albornoz, integrante del área de novedades salariales. “Acompañamos realmente esta situación, que es penosa para toda la comunidad”, sostuvo.