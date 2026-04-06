Educación, atravesada por la tragedia: escuelas reabren mientras la comunidad sigue de luto
Resumen de nota
- La ministra Susana Montaldo anunció la reapertura de escuelas en Tucumán tras el temporal que causó dos muertes, incluyendo la de un alumno, y afectó a 96 establecimientos.
- El proceso de normalización avanza tras habilitar rutas y desocupar escuelas usadas como refugios. La provincia financió obras pendientes ante la falta de recursos nacionales.
- El Ministerio mantiene monitoreo constante para restablecer clases totalmente. La tragedia marca la agenda educativa, enfocada en la recuperación edilicia y el apoyo a la comunidad.
La ministra de Educación, Susana Montaldo, se refirió este lunes al impacto que el temporal generó dentro del sistema educativo. En conferencia de prensa, la funcionaria señaló que el Ministerio “está de duelo” por la muerte de Lisandro Vega, alumno de la escuela Crucero Belgrano, en el sur de la capital, y también por el fallecimiento de Solana Albornoz, integrante del área de novedades salariales. “Acompañamos realmente esta situación, que es penosa para toda la comunidad”, sostuvo.
Montaldo destacó, además, el compromiso del personal educativo durante la emergencia. Remarcó que directivos, supervisores y docentes trabajaron para abrir establecimientos y albergar a familias afectadas por las inundaciones, incluso en situaciones personales críticas. “Algunas mientras estaban haciendo ese trabajo se les inundaba su propia casa”, relató.
En cuanto a la situación actual, la ministra indicó que comenzó un proceso de normalización progresiva. Explicó que, tras las mejoras en la transitabilidad, como en la ruta 305, varias de las escuelas que permanecían cerradas ya están en condiciones de retomar la actividad. “De las 96 escuelas que estaban afectadas hasta anoche, ese número va a disminuir notablemente en las próximas horas”, anticipó.
Entre los establecimientos que reanudaron clases mencionó a la escuela Marco Avellaneda, en Santa Ana, luego de que las personas albergadas pudieran regresar a sus hogares, y a la escuela García Fernández, en Bella Vista. También confirmó que en La Madrid ya se restableció la actividad en todas las instituciones y que hacia el mediodía comenzaban las clases en la nueva escuela Zabaleta.
En ese punto, Montaldo introdujo una señal positiva dentro del panorama general al referirse a la inauguración de este nuevo edificio escolar, que durante años funcionó en condiciones precarias. Explicó que su finalización fue posible gracias a fondos provinciales, en un contexto de obras educativas inconclusas por falta de financiamiento nacional. “Más de la mitad de esas escuelas se terminaron con esfuerzo de la provincia”, señaló.
Finalmente, la ministra aseguró que el Ministerio mantiene un monitoreo constante de la situación a través de directores de nivel, supervisores y equipos territoriales, con el objetivo de informar a la comunidad y acompañar la vuelta a la normalidad.
“Estamos con teléfono abierto para ir dando toda la información”, afirmó, al tiempo que expresó su deseo de que las condiciones climáticas mejoren para facilitar la recuperación total de las actividades.