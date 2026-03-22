Atención jubilados: cómo presentar la "fe de vida" antes del 31 de marzo

Esta obligación consiste en la presentación de la fe de vida, un documento oficial que acredita la supervivencia del beneficiario ante las autoridades competentes. Resulta fundamental cumplir con este requisito en los plazos establecidos, ya que esta gestión asegura la continuidad del ingreso para los miles de pensionistas españoles que hoy viven en distintos puntos del mundo. Esa suspensión se alargará hasta que el jubilado en cuestión acredite esa fe de vida. Es decir, si por algún motivo se hace en una fecha posterior no significa que pierda la pensión, sino que estará sin ella hasta que lo haga.