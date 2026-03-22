Atención jubilados: cómo presentar la "fe de vida" antes del 31 de marzo

Cada vez más jubilados optan por concluir su etapa profesional y trasladar su residencia fuera de España en busca de un entorno más apacible o económico. No obstante, residir en el extranjero conlleva una responsabilidad administrativa ineludible para mantener el cobro de la prestación correspondiente. El incumplimiento de este trámite específico conlleva la interrupción inmediata de los pagos mensuales por parte de la Seguridad Social.
Esta obligación consiste en la presentación de la fe de vida, un documento oficial que acredita la supervivencia del beneficiario ante las autoridades competentes. Resulta fundamental cumplir con este requisito en los plazos establecidos, ya que esta gestión asegura la continuidad del ingreso para los miles de pensionistas españoles que hoy viven en distintos puntos del mundo. Esa suspensión se alargará hasta que el jubilado en cuestión acredite esa fe de vida. Es decir, si por algún motivo se hace en una fecha posterior no significa que pierda la pensión, sino que estará sin ella hasta que lo haga.
Hasta cuándo y cómo se puede acreditar la "Fe de vida"
Esa obligación solo la tienen los jubilados que ya no residen en nuestro país y la tienen que presentar este 2026 en dos ocasiones: una vez antes del 31 de marzo y la otra antes del 30 de septiembre.
Existen diversas alternativas para completar este trámite de manera eficiente. La opción más ágil consiste en utilizar la aplicación móvil VIVESS, herramienta que valida la identidad mediante reconocimiento facial en pocos segundos. Este método digital simplifica el proceso y evita traslados innecesarios para los residentes en el exterior.
En caso de preferir métodos tradicionales, los interesados cuentan con otras vías legales a su disposición. Es posible acudir personalmente a un consulado español o enviar a la Seguridad Social un certificado de fe de vida debidamente legalizado por un notario, asegurando así el cumplimiento de la normativa vigente.
¿Qué pasa si no se presenta el documento antes del 31 de marzo?
No presentar la documentación antes del 31 de marzo de 2026 no implica automáticamente la pérdida definitiva de la pensión. Sin embargo, sí puede provocar la suspensión temporal de los pagos.