Búsqueda laboral: el salario pretendido por los argentinos aumentó 3,3% en febrero

El salario pretendido por quienes buscan empleo en la Argentina volvió a crecer en febrero: subió 3,3% y superó los $1.755.866 mensuales, de acuerdo con el último informe de la firma Bumeran, una plataforma para buscar trabajo. Este avance interrumpió la tendencia a la baja registrada en los dos meses previos, cuando las expectativas salariales habían caído 1,87% en enero y 3,71% en diciembre.