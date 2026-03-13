EN VIVO Colapinto busca su lugar en la grilla para la carrera principal del GP de China

00:38 hs

George Russell se quedó con la victoria en la carrera Sprint del Gran Premio de China. Charles Leclerc finalizó en el segundo lugar y Lewis Hamilton completó el podio en la tercera posición.

Más atrás, Pierre Gasly terminó 11°, mientras que el argentino Franco Colapinto cruzó la meta en el puesto 14 tras completar las 19 vueltas de la prueba.