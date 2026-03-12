EN VIVO: Colapinto terminó15° en la práctica y se prepara para la clasificación sprint en China
Franco Colapinto terminó 15° en la práctica libre
El argentino finalizó 15° en la única práctica libre del Gran Premio de China, a 2.206 segundos del mejor tiempo marcado por George Russell. El piloto de Alpine completó la sesión acumulando vueltas para ajustar el Alpine de cara a la clasificación sprint.
¡Final de la práctica libre en Shanghái
George Russell se quedó con el mejor tiempo de la sesión con un registro de 1:32.741. Detrás finalizaron Kimi Antonelli (+0.120), Lando Norris (+0.555), Oscar Piastri (+0.731) y Charles Leclerc (+0.858).
Bajan los tiempos en el cierre
En los minutos finales, varios pilotos montaron neumáticos blandos y comenzaron a mejorar sus registros. Aun así, el tiempo de George Russell se mantiene como referencia en Shanghái, con su compañero Kimi Antonelli a poco más de una décima.
Russell mantiene el liderazgo a cinco minutos del final
George Russell continúa como el más rápido de la práctica con un tiempo de 1:32.741 y encabeza el 1-2 de Mercedes junto a Kimi Antonelli (+0.156). Charles Leclerc completa el podio provisional (+0.792), mientras que Franco Colapinto se ubica 15° con una diferencia de +3.435.
Norris pelea por entrar al podio
Lando Norris mejoró su registro y avanzó al cuarto puesto con una diferencia de 0.959 respecto del líder, superando a Lewis Hamilton en la tabla de tiempos.
El argentino no puede achicar distancias
Franco Colapinto ocupa el 14° lugar en la tabla de tiempos, a 3.435 segundos del registro líder de la práctica.
Russell domina y Mercedes hace el 1-2
George Russell lidera la sesión con un tiempo de 1:32.807 y su compañero Kimi Antonelli lo sigue de cerca a 0.156. Detrás aparecen los Ferrari de Charles Leclerc (+0.792) y Lewis Hamilton (+1.492).
Russell vuela en Shanghái
George Russell bajó notablemente su registro y marcó 1:32.807 para mantenerse al frente de la práctica. El británico de Mercedes, ganador de la primera carrera del año, ahora le saca más de un segundo a los Ferrari. Su compañero Kimi Antonelli también mostró buen ritmo y quedó a apenas 0.156.
Colapinto entró a Boxes
El argentino, que se ubica 14° en la práctica, pasó por boxes para que el equipo realice una revisión técnica de su monoplaza antes de volver a pista.
Hamilton se mantiene segundo con +0.208
Con neumáticos blandos, Lewis Hamilton mejoró su registro y se colocó segundo, solo por detrás de George Russell quien entró a boxes. El heptacampeón supera a Charles Leclerc, Oscar Piastri y Kimi Antonelli. Hasta ahora, únicamente Hamilton y los Aston Martin utilizaron ese compuesto.
Russell sigue al frente a falta de 20 minutos
George Russell se mantiene como el más rápido de la práctica con un tiempo de 1:34.169. Lewis Hamilton (+0.208) y Charles Leclerc (+0.240) completan el top 3. Franco Colapinto se ubica 14° con un registro de 1:36.176 tras 16 vueltas en el Circuito Internacional de Shanghái.
Sainz sale a la pista
Con 23 minutos por delante en la sesión, Carlos Sainz finalmente volvió a salir a pista. El piloto de Williams hasta ahora solo había completado la vuelta de instalación.
Hamilton salta al segundo lugar
Lewis Hamilton mejoró su registro y se ubicó segundo en la tabla, a 0.208 del tiempo de referencia, superando a su compañero Charles Leclerc.
Ferrari se acerca al líder
George Russell continúa al frente con un tiempo de 1:34.160, mientras que Charles Leclerc se ubica segundo a 0.240 y Lewis Hamilton tercero a 0.448. Pierre Gasly cayó al 8° puesto (+1.470) y Franco Colapinto marcha 14° tras regresar recientemente a pista luego de pasar por boxes.
Russell domina y Colapinto se mantiene 13°
George Russell continúa al frente de la práctica con un tiempo de 1:34.169. Detrás se ubican Charles Leclerc (+0.240) y Kimi Antonelli (+0.625). Franco Colapinto marcha 13° con un registro de 1:36.176 tras completar 11 vueltas.
Colapinto cae al 13°
Franco Colapinto perdió una posición y ahora se ubica 13° en la tabla, a 2.007 segundos del tiempo más rápido de la práctica.
Norris también tuvo un susto
El vigente campeón mundial se pasó levemente en una curva, aunque logró continuar sin mayores complicaciones. El inicio del fin de semana en China muestra varios errores y ajustes en pista.
Colapinto pasó por boxes
El argentino ingresó al garaje del equipo Alpine para que los mecánicos revisen su A526 antes de volver a salir a pista en lo que resta de la práctica.
Russell baja el tiempo y se mantiene líder
George Russell mejoró su registro y continúa al frente con un tiempo de 1:34.169. Charles Leclerc sube posiciones y se ubica segundo a 0.538, Kimi Antonelli pasa a ser el tercero a 0.625, mientras que Pierre Gasly aparece sexto a 1.470 del líder.
Colapinto marcha 12°
Hasta la neutralización, el bonaerense se ubica en el 12° puesto con un tiempo de 1m36s767, a 2,5 segundos del registro más rápido de la sesión.
Russell lidera y Antonelli lo sigue de cerca
George Russell se mantiene al frente de la tabla de tiempos, mientras que Kimi Antonelli se ubica segundo a apenas seis décimas de diferencia en los primeros minutos de la práctica.
Lindblad detenido y bandera amarilla
El competidor de Racing Bulls se detuvo al borde de la pista tras reportar un problema en su vehículo. El auto comenzó a largar humo y de inmediato se activaron las banderas amarillas en el sector.
Colapinto se ubica 12°
Franco Colapinto marcha duodécimo en la tabla de tiempos, a 2.598 segundos del mejor registro en estos primeros minutos de la práctica libre.
Russell marca el primer tiempo de referencia
George Russell se ubica momentáneamente en lo más alto de la tabla con un registro de 1:35.065 a bordo de su Mercedes en los primeros minutos de la práctica libre.
Contacto entre Lando Norris y Lewis Hamilton
En los primeros minutos de la sesión ya se percibe preocupación por el funcionamiento de los autos. Algunas escuderías analizan los primeros datos mientras los pilotos reportan sensaciones dispares en pista.
Derrape para Colapinto en el primer minuto de práctica
El argentino sufrió un bloqueo del tren trasero en la curva 9 durante su vuelta. Este tipo de episodios se volvió frecuente con las regulaciones actuales, especialmente en frenadas fuertes donde la estabilidad del auto se vuelve más difícil de controlar.
¡La práctica ya está en marcha!
La primera práctica libre del Gran Premio de China ya está en marcha en el Circuito Internacional de Shanghái. Los pilotos comenzaron a girar para empezar a ajustar la puesta a punto de sus autos.
Los pilotos se posicionan para iniciar
¡Colapinto ya está listo para salir a pista!
Colapinto fue la estrella en la previa del GP de Shangái
Chaos everywhere @FranColapinto goes pic.twitter.com/TYaZJL4KqN— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 13, 2026
Todo el color en la previa
Los pilotos ya ultiman detalles en el Circuito Internacional de Shanghái de cara al inicio de la actividad del Gran Premio de China. Las prácticas libres comenzarán a las 00.30 (hora argentina) y marcarán el primer contacto de los equipos con la pista en un fin de semana que se disputará bajo el formato sprint.
Back to it in Shanghai! #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/Zv4bsaNMBp— Formula 1 (@F1) March 13, 2026
El posteo de la Fórmula 1 sobre Colapinto
March 12, 2026
Lo que tenés que saber
El Gran Premio de China de Fórmula 1 se disputará en el Circuito Internacional de Shanghái con un formato que incluye sprint. La actividad comenzará el viernes 13 de marzo con las prácticas libres 1, de 00.30 a 01.30, y continuará con la clasificación sprint, de 04.30 a 05.14 (hora argentina). El sábado 14 se correrá la carrera sprint, entre las 00.00 y las 01.00, mientras que la clasificación para la carrera principal será de 04.00 a 05.00. Finalmente, el domingo 15 de marzo a las 04.00 se disputará el Gran Premio. El circuito chino, inaugurado en 2004, tiene un trazado cuyo diseño visto desde el aire se asemeja al símbolo chino “shang”, que significa “arriba”. La pista presenta una particularidad desde el inicio, con las curvas 1 y 2 antes de un giro a la izquierda en las curvas 3 y 4. El trazado cuenta con 56 vueltas, una longitud de 5,451 kilómetros y una distancia total de carrera de 305,066 kilómetros. El récord de vuelta lo posee Michael Schumacher, con un tiempo de 1:32.238, logrado en 2004.