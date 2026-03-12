EN VIVO: Colapinto afronta la clasificación para el sprint en China tras finalizar 15° en la práctica
Russell y Antonelli retoman la punta
George Russell volvió a liderar la SQ2 con un tiempo de 1:32.241, seguido de cerca por Kimi Antonelli (+0.329). Charles Leclerc completa el top 3 provisional con +0.361, mientras la lucha por los últimos cupos a la SQ3 continúa al rojo vivo.
Mitad de la SQ2: Colapinto en zona de riesgo
A falta de cinco minutos para el final de la segunda fase de la clasificación sprint, Charles Leclerc lidera seguido por Oscar Piastri, Lando Norris, Lewis Hamilton y Max Verstappen. Pierre Gasly marcha 8° mientras que Franco Colapinto se encuentra 16° y dentro de la zona de eliminación, recordando que los seis peores tiempos no avanzarán a la SQ3.
¡Empezó la SQ2!
La segunda etapa de la clasificación sprint ya comenzó en Shanghái. Franco Colapinto se encuentra en pista intentando mantenerse entre los pilotos que avanzarán a la tercera ronda. Esta fase tiene una duración de 10 minutos y promete definiciones rápidas en la lucha por los puestos de privilegio.
Clasificados a la SQ2
Los pilotos que avanzaron a la segunda fase de la clasificación sprint son: George Russell, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Kimi Antonelli, Lando Norris, Oscar Piastri, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Liam Lawson, Max Verstappen, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar, Arvid Lindblad y Franco Colapinto.
Russell lidera la SQ1; Colapinto y Gasly avanzan
George Russell se quedó con el primer lugar de la primera fase de la clasificación sprint, seguido por Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Franco Colapinto y Pierre Gasly destacaron con una buena actuación y lograron avanzar a la siguiente ronda. Quedaron eliminados Carlos Sainz, Alexander Albon, Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas y Sergio Pérez.
¡Colapinto se salva y avanza en la SQ1!
Franco Colapinto logró mejorar su registro y subir hasta la 15° posición, escapando de la zona de eliminación.
Último minuto de la SQ1: tensión en Shanghái
George Russell sigue al frente con 1:33.030, mientras Lewis Hamilton se acerca a solo 0.118 y Charles Leclerc es tercero a 0.393. Pierre Gasly marcha 13°, pero Franco Colapinto está 19° con +2.659 y se encuentra en zona de eliminación faltando apenas un minuto para el cierre del primer corte.
Russell marca el ritmo en la SQ1
A falta de cinco minutos para el final del primer corte de la clasificación sprint, George Russell lidera con un tiempo de 1:33.030. Lo siguen Kimi Antonelli (+0.425), Lewis Hamilton (+0.700), Lando Norris (+0.753) y Oscar Piastri (+0.783). Pierre Gasly aparece 13° (+1.490) y Franco Colapinto 18° (+2.659).
Así será el formato de la qualy sprint
La Fórmula 1 confirmó la duración de cada ronda de la Sprint Shootout: la SQ1 tendrá 12 minutos, la SQ2 se disputará durante 10 y la SQ3 contará con apenas 8 minutos para definir la pole de la carrera sprint.
Un Cadillac no correrá la Qualy Sprint
El equipo Cadillac informó que el SP11 no participará de la clasificación sprint debido a un problema en el sistema de combustible detectado al final de los entrenamientos. El VB11, en cambio, sí está habilitado para competir en la sesión.
¡Empezó la Qualy Sprint!
Ya se disputa la Sprint Shootout del GP de China, la clasificación que definirá el orden de largada para la carrera sprint que se correrá durante la madrugada del sábado.
El video de Alpine antes de la Qualy Sprint
A minutos del inicio de la clasificación sprint del GP de China, la escudería de Colapinto publicó un video promocional en sus redes sociales en la previa de una de las sesiones más importantes de la jornada.
Looking forward to this one. The first Sprint Quali of 2026 is HERE pic.twitter.com/EDXn6IcP5A— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 13, 2026
¿Cómo funciona la clasificación sprint?
La Qualy Sprint se divide en tres tandas eliminatorias y define el orden de largada para la carrera Sprint. Esa prueba se disputará a 19 vueltas durante la madrugada del sábado desde las 00.00 (hora argentina) en el GP de China.
Colapinto: el gran protagonista de las redes
La cuenta oficial en X de la Fórmula 1 tiene como principal protagonista al argentino Franco Colapinto.
Se viene la clasificación sprint en China
Tras la única práctica libre del GP de China, la actividad continúa con el momento más importante de la jornada: desde las 04.30 (hora argentina) se disputará la clasificación que definirá la grilla para la carrera Sprint del fin de semana.
Franco Colapinto terminó 15° en la práctica libre
El argentino finalizó 15° en la única práctica libre del Gran Premio de China, a 2.206 segundos del mejor tiempo marcado por George Russell. El piloto de Alpine completó la sesión acumulando vueltas para ajustar el Alpine de cara a la clasificación sprint.
¡Final de la práctica libre en Shanghái
George Russell se quedó con el mejor tiempo de la sesión con un registro de 1:32.741. Detrás finalizaron Kimi Antonelli (+0.120), Lando Norris (+0.555), Oscar Piastri (+0.731) y Charles Leclerc (+0.858).
Bajan los tiempos en el cierre
En los minutos finales, varios pilotos montaron neumáticos blandos y comenzaron a mejorar sus registros. Aun así, el tiempo de George Russell se mantiene como referencia en Shanghái, con su compañero Kimi Antonelli a poco más de una décima.
Russell mantiene el liderazgo a cinco minutos del final
George Russell continúa como el más rápido de la práctica con un tiempo de 1:32.741 y encabeza el 1-2 de Mercedes junto a Kimi Antonelli (+0.156). Charles Leclerc completa el podio provisional (+0.792), mientras que Franco Colapinto se ubica 15° con una diferencia de +3.435.
Norris pelea por entrar al podio
Lando Norris mejoró su registro y avanzó al cuarto puesto con una diferencia de 0.959 respecto del líder, superando a Lewis Hamilton en la tabla de tiempos.
El argentino no puede achicar distancias
Franco Colapinto ocupa el 14° lugar en la tabla de tiempos, a 3.435 segundos del registro líder de la práctica.
Russell domina y Mercedes hace el 1-2
George Russell lidera la sesión con un tiempo de 1:32.807 y su compañero Kimi Antonelli lo sigue de cerca a 0.156. Detrás aparecen los Ferrari de Charles Leclerc (+0.792) y Lewis Hamilton (+1.492).
Russell vuela en Shanghái
George Russell bajó notablemente su registro y marcó 1:32.807 para mantenerse al frente de la práctica. El británico de Mercedes, ganador de la primera carrera del año, ahora le saca más de un segundo a los Ferrari. Su compañero Kimi Antonelli también mostró buen ritmo y quedó a apenas 0.156.
Colapinto entró a Boxes
El argentino, que se ubica 14° en la práctica, pasó por boxes para que el equipo realice una revisión técnica de su monoplaza antes de volver a pista.
Hamilton se mantiene segundo con +0.208
Con neumáticos blandos, Lewis Hamilton mejoró su registro y se colocó segundo, solo por detrás de George Russell quien entró a boxes. El heptacampeón supera a Charles Leclerc, Oscar Piastri y Kimi Antonelli. Hasta ahora, únicamente Hamilton y los Aston Martin utilizaron ese compuesto.
Russell sigue al frente a falta de 20 minutos
George Russell se mantiene como el más rápido de la práctica con un tiempo de 1:34.169. Lewis Hamilton (+0.208) y Charles Leclerc (+0.240) completan el top 3. Franco Colapinto se ubica 14° con un registro de 1:36.176 tras 16 vueltas en el Circuito Internacional de Shanghái.
Sainz sale a la pista
Con 23 minutos por delante en la sesión, Carlos Sainz finalmente volvió a salir a pista. El piloto de Williams hasta ahora solo había completado la vuelta de instalación.
Hamilton salta al segundo lugar
Lewis Hamilton mejoró su registro y se ubicó segundo en la tabla, a 0.208 del tiempo de referencia, superando a su compañero Charles Leclerc.
Ferrari se acerca al líder
George Russell continúa al frente con un tiempo de 1:34.160, mientras que Charles Leclerc se ubica segundo a 0.240 y Lewis Hamilton tercero a 0.448. Pierre Gasly cayó al 8° puesto (+1.470) y Franco Colapinto marcha 14° tras regresar recientemente a pista luego de pasar por boxes.
Russell domina y Colapinto se mantiene 13°
George Russell continúa al frente de la práctica con un tiempo de 1:34.169. Detrás se ubican Charles Leclerc (+0.240) y Kimi Antonelli (+0.625). Franco Colapinto marcha 13° con un registro de 1:36.176 tras completar 11 vueltas.
Colapinto cae al 13°
Franco Colapinto perdió una posición y ahora se ubica 13° en la tabla, a 2.007 segundos del tiempo más rápido de la práctica.
Norris también tuvo un susto
El vigente campeón mundial se pasó levemente en una curva, aunque logró continuar sin mayores complicaciones. El inicio del fin de semana en China muestra varios errores y ajustes en pista.
Colapinto pasó por boxes
El argentino ingresó al garaje del equipo Alpine para que los mecánicos revisen su A526 antes de volver a salir a pista en lo que resta de la práctica.
Russell baja el tiempo y se mantiene líder
George Russell mejoró su registro y continúa al frente con un tiempo de 1:34.169. Charles Leclerc sube posiciones y se ubica segundo a 0.538, Kimi Antonelli pasa a ser el tercero a 0.625, mientras que Pierre Gasly aparece sexto a 1.470 del líder.
Colapinto marcha 12°
Hasta la neutralización, el bonaerense se ubica en el 12° puesto con un tiempo de 1m36s767, a 2,5 segundos del registro más rápido de la sesión.
Russell lidera y Antonelli lo sigue de cerca
George Russell se mantiene al frente de la tabla de tiempos, mientras que Kimi Antonelli se ubica segundo a apenas seis décimas de diferencia en los primeros minutos de la práctica.
Lindblad detenido y bandera amarilla
El competidor de Racing Bulls se detuvo al borde de la pista tras reportar un problema en su vehículo. El auto comenzó a largar humo y de inmediato se activaron las banderas amarillas en el sector.
Colapinto se ubica 12°
Franco Colapinto marcha duodécimo en la tabla de tiempos, a 2.598 segundos del mejor registro en estos primeros minutos de la práctica libre.
Russell marca el primer tiempo de referencia
George Russell se ubica momentáneamente en lo más alto de la tabla con un registro de 1:35.065 a bordo de su Mercedes en los primeros minutos de la práctica libre.
Contacto entre Lando Norris y Lewis Hamilton
En los primeros minutos de la sesión ya se percibe preocupación por el funcionamiento de los autos. Algunas escuderías analizan los primeros datos mientras los pilotos reportan sensaciones dispares en pista.
Derrape para Colapinto en el primer minuto de práctica
El argentino sufrió un bloqueo del tren trasero en la curva 9 durante su vuelta. Este tipo de episodios se volvió frecuente con las regulaciones actuales, especialmente en frenadas fuertes donde la estabilidad del auto se vuelve más difícil de controlar.
¡La práctica ya está en marcha!
La primera práctica libre del Gran Premio de China ya está en marcha en el Circuito Internacional de Shanghái. Los pilotos comenzaron a girar para empezar a ajustar la puesta a punto de sus autos.
Los pilotos se posicionan para iniciar
¡Colapinto ya está listo para salir a pista!
Colapinto fue la estrella en la previa del GP de Shangái
Todo el color en la previa
Los pilotos ya ultiman detalles en el Circuito Internacional de Shanghái de cara al inicio de la actividad del Gran Premio de China. Las prácticas libres comenzarán a las 00.30 (hora argentina) y marcarán el primer contacto de los equipos con la pista en un fin de semana que se disputará bajo el formato sprint.
El posteo de la Fórmula 1 sobre Colapinto
Lo que tenés que saber
El Gran Premio de China de Fórmula 1 se disputará en el Circuito Internacional de Shanghái con un formato que incluye sprint. La actividad comenzará el viernes 13 de marzo con las prácticas libres 1, de 00.30 a 01.30, y continuará con la clasificación sprint, de 04.30 a 05.14 (hora argentina). El sábado 14 se correrá la carrera sprint, entre las 00.00 y las 01.00, mientras que la clasificación para la carrera principal será de 04.00 a 05.00. Finalmente, el domingo 15 de marzo a las 04.00 se disputará el Gran Premio. El circuito chino, inaugurado en 2004, tiene un trazado cuyo diseño visto desde el aire se asemeja al símbolo chino “shang”, que significa “arriba”. La pista presenta una particularidad desde el inicio, con las curvas 1 y 2 antes de un giro a la izquierda en las curvas 3 y 4. El trazado cuenta con 56 vueltas, una longitud de 5,451 kilómetros y una distancia total de carrera de 305,066 kilómetros. El récord de vuelta lo posee Michael Schumacher, con un tiempo de 1:32.238, logrado en 2004.