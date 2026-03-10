Temporal en Tucumán: el Gobierno suspende las clases en cinco departamentos del interior

El Ministerio de Educación dispuso la suspensión de las actividades escolares en establecimientos de cinco departamentos de la provincia, debido a las complejas situaciones provocadas por el temporal. Las lluvias ya estaban dificultando el normal desarrollo de las clases en esas zonas.
La medida, establecida mediante la Resolución N° 471/5 (MEd) de fecha 10 de marzo de 2026 y firmada por la ministra de Educación, Susana Montaldo, regirá desde hoy hasta el viernes 13 de marzo, inclusive.
La suspensión alcanza a las instituciones educativas dependientes de la cartera educativa ubicadas en los departamentos Juan Bautista Alberdi, La Cocha, Graneros, Leales y Simoca.
La cartera educativa explicó que la decisión se adoptó como una medida preventiva para resguardar la integridad física de estudiantes, docentes y personal auxiliar, ante las intensas lluvias y la alerta meteorológica que afectan a la provincia, que dificultan el traslado seguro hacia los establecimientos escolares.
Asimismo, la resolución establece que, pese a la suspensión de las clases, los directores de las escuelas deberán permanecer a disposición de las autoridades locales. El objetivo es facilitar el acceso a los edificios escolares en caso de que sea necesario utilizarlos como espacios de evacuación para personas afectadas por inundaciones en las zonas comprometidas, informaron desde la Casa de Gobierno.
Temporal en Tucumán: "El estado de situación es complicado"
Más temprano, en una conferencia de prensa, el gobernador Osvaldo Jaldo describió la situación generada por las intensas tormentas que afectaron a distintas localidades de la provincia. El fenómeno alcanzó su mayor intensidad el domingo por la noche, cuando se registraron casi 170 milímetros de lluvia en pocas horas.
El mandatario explicó que el Gobierno provincial activó operativos de asistencia junto con municipios, comunas y organismos de emergencia para acompañar a las familias afectadas por inundaciones, anegamientos y daños en caminos.
“El estado de situación es complicado, ya que hay lugares en los que hemos tenido inundaciones; en otros, anegaciones y en otros rompimientos totales de camino; mucha gente ha perdido muchas cosas, sobre todo los bienes personales, pero también, hemos enviado inmediatamente la asistencia del Gobierno de la Provincia, de las organizaciones intermedias y de muchos tucumanos que solidariamente están colaborando”, expresó.
En ese sentido, Jaldo remarcó que las autoridades mantienen presencia en el territorio para acompañar a las comunidades afectadas y evaluar los daños provocados por las lluvias. “Nos solidarizamos con esos vecinos; lamentablemente, estos fenómenos climáticos han hecho que zonas que antes se inundaban, no se han inundado, y otras que nunca se inundaban, se inundaron ahora”, señaló.