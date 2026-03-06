Secciones
EconomíaNoticias económicas

La empresa de Santiago Blaquier cerró la compra del ingenio La Trinidad

La operación se sumó a la adquisición de la fábrica Concepción, lo que reforzó la presencia de Ingenios de Tucumán SA en el sector sucroalcoholero de la provincia.

Ingenio La Trinidad. IPAAT Ingenio La Trinidad. IPAAT
Luis Duarte
Por Luis Duarte Hace 32 Min

Tras varias semanas de negociaciones, la empresa Ingenios de Tucumán SA, perteneciente a Santiago Blaquier, cerró la adquisición del ingenio La Trinidad, la tercera fábrica de mayor producción de la provincia.

Se trata del segundo ingenio que la compañía adquiere en menos de tres meses. La operación se suma a la compra del ingenio Concepción, el de mayor producción local, confirmada a fines de diciembre pasado.

Con estas incorporaciones, según estimaciones privadas realizadas en el sector, Ingenios de Tucumán podría alcanzar un potencial de molienda de alrededor de 5 millones de toneladas de caña de azúcar bruta durante la zafra 2026.

El proceso de negociación había avanzado en febrero con la firma de una carta de intención entre la empresa de Blaquier y La Trinidad, mientras se desarrollaba la instancia de due diligence (diligencia debida), habitual en este tipo de operaciones.

Según se supo, los principales referentes de la compañía mantuvieron negociaciones con Ricardo Sixto Ansonnaud, principal accionista del ingenio ubicado en el departamento Chicligasta. El monto de la operación rondaría los U$S40 millones. Ahora solo resta definir cuándo se concretará la toma de posesión de la planta.

De acuerdo con los datos reportados al Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol (Ipaat), La Trinidad molió 1,821 millón de toneladas de caña bruta durante los 151 días que duró la campaña 2025, con un rendimiento fabril del 8,4%. La producción alcanzó las 154.570 toneladas de “azúcar equivalente”, entre ellas unas 94.600 toneladas de azúcar blanco, mientras que la destilería produjo 35 millones de litros de alcohol.

Temas Ingenio La TrinidadIngenio Concepción
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas
1

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Pasar la noche en las veredas de los hospitales públicos de Tucumán: desde afuera también se sufre
2

Pasar la noche en las veredas de los hospitales públicos de Tucumán: desde afuera también se sufre

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne
3

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne

En una sesión especial, Agustín Fernández fue designado Defensor del Pueblo de Tucumán
4

En una sesión especial, Agustín Fernández fue designado Defensor del Pueblo de Tucumán

Murió Robert, el perro clonado de Conan que ayudaba a Javier Milei a pelear contra la oscuridad
5

Murió Robert, el perro clonado de Conan que ayudaba a Javier Milei a "pelear contra la oscuridad"

Ni Puerto Madero ni La Boca: por qué El Bajo tucumano se resiste a los planes de los políticos
6

Ni Puerto Madero ni La Boca: por qué El Bajo tucumano se resiste a los planes de los políticos

Más Noticias
Murió Robert, el perro clonado de Conan que ayudaba a Javier Milei a pelear contra la oscuridad

Murió Robert, el perro clonado de Conan que ayudaba a Javier Milei a "pelear contra la oscuridad"

Un informe reservado del Congreso de EEUU advierte sobre el futuro financiero del gobierno de Milei

Un informe reservado del Congreso de EEUU advierte sobre el futuro financiero del gobierno de Milei

En una sesión especial, Agustín Fernández fue designado Defensor del Pueblo de Tucumán

En una sesión especial, Agustín Fernández fue designado Defensor del Pueblo de Tucumán

Créditos hipotecarios 2026: cuánto hay que ganar para comprar un departamento en Argentina

Créditos hipotecarios 2026: cuánto hay que ganar para comprar un departamento en Argentina

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Promulgaron la reforma laboral: cuáles son los principales cambios introducidos por el Gobierno

Promulgaron la reforma laboral: cuáles son los principales cambios introducidos por el Gobierno

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne

Pasar la noche en las veredas de los hospitales públicos de Tucumán: desde afuera también se sufre

Pasar la noche en las veredas de los hospitales públicos de Tucumán: desde afuera también se sufre

Comentarios