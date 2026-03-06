La empresa de Santiago Blaquier cerró la compra del ingenio La Trinidad

Tras varias semanas de negociaciones, la empresa Ingenios de Tucumán SA, perteneciente a Santiago Blaquier, cerró la adquisición del ingenio La Trinidad, la tercera fábrica de mayor producción de la provincia.
Se trata del segundo ingenio que la compañía adquiere en menos de tres meses. La operación se suma a la compra del ingenio Concepción, el de mayor producción local, confirmada a fines de diciembre pasado.
Con estas incorporaciones, según estimaciones privadas realizadas en el sector, Ingenios de Tucumán podría alcanzar un potencial de molienda de alrededor de 5 millones de toneladas de caña de azúcar bruta durante la zafra 2026.
El proceso de negociación había avanzado en febrero con la firma de una carta de intención entre la empresa de Blaquier y La Trinidad, mientras se desarrollaba la instancia de due diligence (diligencia debida), habitual en este tipo de operaciones.
Según se supo, los principales referentes de la compañía mantuvieron negociaciones con Ricardo Sixto Ansonnaud, principal accionista del ingenio ubicado en el departamento Chicligasta. El monto de la operación rondaría los U$S40 millones. Ahora solo resta definir cuándo se concretará la toma de posesión de la planta.
De acuerdo con los datos reportados al Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol (Ipaat), La Trinidad molió 1,821 millón de toneladas de caña bruta durante los 151 días que duró la campaña 2025, con un rendimiento fabril del 8,4%. La producción alcanzó las 154.570 toneladas de “azúcar equivalente”, entre ellas unas 94.600 toneladas de azúcar blanco, mientras que la destilería produjo 35 millones de litros de alcohol.