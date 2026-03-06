La empresa de Santiago Blaquier cerró la compra del ingenio La Trinidad

De acuerdo con los datos reportados al Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol (Ipaat), La Trinidad molió 1,821 millón de toneladas de caña bruta durante los 151 días que duró la campaña 2025, con un rendimiento fabril del 8,4%. La producción alcanzó las 154.570 toneladas de “azúcar equivalente”, entre ellas unas 94.600 toneladas de azúcar blanco, mientras que la destilería produjo 35 millones de litros de alcohol.