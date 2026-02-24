El dólar oficial rebotó tras cuatro jornadas y se negoció a $1.400 en el Banco Nación

“El dólar sube por escalones y los precios de forma continua”

En un escenario atravesado por restricciones financieras y persistente inflación, Fausto Spotorno, economista y director del Centro de Estudios Económicos de la consultora OJF, trazó un diagnóstico crítico sobre la evolución del dólar, las reservas y la capacidad de acción del Gobierno. El economista sostuvo que la estabilidad cambiaria, en un contexto de suba sostenida de precios, no es sostenible en el tiempo.