Robo de agua en Yerba Buena: dictaron una probation al empresario Zamora, que prometió una millonaria reparación económica

Durante la audiencia, el representante del Ministerio Fiscal recordó los detalles del hecho atribuido al acusado: “Se lo imputó por haber diseñado y ejecutado una infraestructura hidráulica clandestina, entre los meses de febrero de 2022 y mayo de 2023, que consistió en la perforación de un caño maestro en una propiedad colindante a la suya de la Universidad Nacional de Tucumán; caño maestro que asiste a la zona de Yerba Buena puntualmente a la zona de El Corte y demás, acción realizada con el conocimiento de un posible desabastecimiento a zonas pobladas”.