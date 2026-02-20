Buscan a un joven tucumano en Villa Traful: hallaron su auto abandonado en la ruta

Un amplio operativo de búsqueda se despliega en la zona cordillerana para dar con el paradero de Salvador Álvarez Cano, un tucumano de 32 años desaparecido desde el pasado martes. El hallazgo de su vehículo al costado de la Ruta 237, en cercanías de Villa Traful, encendió las alarmas: el auto tenía el baúl abierto, las llaves colocadas y un par de zapatillas tiradas en el suelo.
Ailín Scalella, pareja del joven, confirmó que Salvador se encontraba recorriendo el sur desde hace un mes y que es un experimentado escalador con conocimientos de montaña. Sin embargo, la mayor preocupación radica en su salud. "Él toma una medicación que, al no tenerla, puede desorientarlo y hacer que se pierda", explicó.
El rastro de Salvador se perdió el lunes, tras semanas de comunicación constante con su familia. Según un testigo, fue visto recientemente en la zona donde apareció el coche, lo que motivó el despliegue de la Policía de Neuquén, Río Negro y brigadistas locales.
Al momento de su desaparición, Salvador vestía posiblemente ropa de montaña; mide 1,80 metro, es de contextura delgada, tiene tez clara, barba corta y usa anteojos. Ante cualquier información, se solicita contactar de inmediato a las autoridades o al número de su familia difundido en redes.