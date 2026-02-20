Buscan a un joven tucumano en Villa Traful: hallaron su auto abandonado en la ruta

Un amplio operativo de búsqueda se despliega en la zona cordillerana para dar con el paradero de Salvador Álvarez Cano, un tucumano de 32 años desaparecido desde el pasado martes. El hallazgo de su vehículo al costado de la Ruta 237, en cercanías de Villa Traful, encendió las alarmas: el auto tenía el baúl abierto, las llaves colocadas y un par de zapatillas tiradas en el suelo.