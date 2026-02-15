EN VIVO Tucumán Central pierde por la mínima ante General Paz Junior por el ascenso al Federal A

Lo que tenés que saber

La final de Tucumán Central se jugará hoy a las 18 en el estadio de la Liga Catamarqueña, donde el “Rojo” buscará el ascenso al Federal A. Se esperan alrededor de 700 hinchas tucumanos acompañando al equipo en una jornada que promete un gran marco. El partido será transmitido por los streams de La Tribuna Amateur y de Más Deportes, y podrá verse en vivo a través de sus canales oficiales de YouTube.