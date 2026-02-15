EN VIVO Tucumán Central pierde por la mínima ante General Paz Junior por el ascenso al Federal A
El equipo de Arrieta busca el empate
Inicio del segundo tiempo
Termina el primer tiempo
Amarilla para Matías Perdigon
Piden asistencia medica para el 8 de General Paz Junior
Moyano sostuvo el cero en su arco
Falta para Tucumán Central
Lateral para el "Rojo"
Saque largo del "Poeta"
Lateral para Tucumán Central
Bruno Medina y un gran intento para el conjunto tucumano
Gol del "Poeta"
Falta del "Rojo"
Se reanuda el partido
Minutos de hidratación
Saque de lateral de General Paz Junior
Casi lo logra el Poeta"
Tiro de esquina de Tucumán Central
Bruno Medina casi logra el primer punto para el equipo tucumano
Inició el partido
Formación de Tucumán Central
René Daniel Moyano
Franco Simón Barrera
Julio Cayetano Escobar
Franco Orlando Flores
César Daniel Abregú
Marcelo Patricio Krupoviesa
Francisco Matías Smith
Bruno Ismael Medina
Diego Alberto Velárdez
Diego Ezequiel Martínez
Nestor Haroldo Tonini
Víctor José Castaño
Carlos Roberto Cisneros
Felipe Estrada
Nelson Javier Martínez Llanos
Lautaro Benjamín Herrera
Todo listo en el estadio Malvinas Argentinas.
El posible "11" de Tucumán Central
Daniel Moyano; Franco Flores, Franco Barrera, Patricio Krupoviesa, Julio Escobar; Matías Smith, César Abregú, Matías Perdigón; Nelson Martínez Llanos, Diego Velárdez y Bruno Medina.
Rumbo al estadio
A las 16.30, el plantel de Tucumán Central partió al estadio Malvinas Argentinas.
Un clima distendido
Los jugadores de Tucumán Central esperan con ansias la final, aunque aprovechan para charlar y reírse entre todos.
Así está el estadio de la Liga Catamarqueña
A tres horas del partido, la organización decidió regar el campo de juego para la final entre General Paz Juniors y Tucumán Central.
Empieza a llegar la "marea roja"
Algunos fanáticos de Tucumán Central ya están en Catamarca.
Controles exhaustivos
Al ingresar a Catamarca, los hinchas de Tucumán Central son requisados por la Policía local a la altura de la localidad de La Merced. También existen otros controles, pero de menor intensidad. Según pudo averiguar LA GACETA, el procedimiento obliga a los hinchas a bajarse del colectivo, presentar DNI y entrada, y luego suben a los perros a los vehículos.
El plantel partirá al estadio a las 15.45
Tucumán Central saldrá del hotel Ancasti a las 15.45 y será custodiado por la Policía de Catamarca. Vale mencionar que la parcialidad roja ocupará las tribunas Sur y Este en el estadio de la Liga Catamarqueña.
Una charla técnica antes de la gran final
Anoche, antes de la cena, Walter Arrieta dio una charla técnica junto a todos sus jugadores donde mostró algunos puntos a tener en cuenta para el duelo frente a General Paz Juniors.
Hinchas ilusionados
Los fanáticos de Tucumán Central se reunieron en Avenida Juan B. Justo 1500 para partir rumbo a Catamarca. El partido es a las 18 en el estadio de la Liga Catamarqueña. Se espera alrededor de 700 hinchas del "Rojo".
Lo que tenés que saber
La final de Tucumán Central se jugará hoy a las 18 en el estadio de la Liga Catamarqueña, donde el “Rojo” buscará el ascenso al Federal A. Se esperan alrededor de 700 hinchas tucumanos acompañando al equipo en una jornada que promete un gran marco. El partido será transmitido por los streams de La Tribuna Amateur y de Más Deportes, y podrá verse en vivo a través de sus canales oficiales de YouTube.