Dura baja en Tarucas: Nicolás Parada Heit sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior

La franquicia del NOA confirmó que el jugador será intervenido quirúrgicamente y que los plazos de recuperación se informarán luego de la operación.

Parada Heit se lesionó durante un entrenamiento semanal y será operado. Parada Heit se lesionó durante un entrenamiento semanal y será operado. Butti Photos/ Prensa Tarucas.
Hace 1 Hs

Tarucas recibió una noticia que impacta de lleno en su planificación deportiva. A través de un comunicado oficial, el cuerpo médico de la franquicia informó que Nicolás Parada Heit sufrió una lesión de gravedad en su rodilla derecha durante el entrenamiento realizado el jueves 12 de febrero.

Según el parte médico difundido por el club, tras la evaluación clínica correspondiente y los estudios complementarios, se diagnosticó ruptura del ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla derecha.

La lesión se produjo en el marco de una práctica semanal y encendió rápidamente las alarmas dentro del plantel, ya que se trata de una dolencia que implica una recuperación prolongada y un proceso de rehabilitación exigente.

Desde la institución confirmaron que el jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Una vez completada la operación, el cuerpo médico brindará detalles sobre los plazos estimados de recuperación, que en este tipo de lesiones suelen extenderse durante varios meses, dependiendo de la evolución postoperatoria y del proceso de rehabilitación.

En lo deportivo, la baja de Parada Heit representa un contratiempo para el staff técnico, que deberá reorganizar alternativas dentro del plantel en una etapa clave de la temporada. Más allá del impacto competitivo, el foco inmediato estará puesto en acompañar al jugador en el proceso médico y emocional que implica atravesar una lesión de estas características.

