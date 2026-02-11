Secciones
Política

Debate por la reforma laboral: tensión e incidentes en las afueras del Congreso

Frente al vallado dispuesto por el operativo se desató una violenta confrontación entre manifestantes de distintas organizaciones políticas y la Policía Federal.

Debate por la reforma laboral: tensión e incidentes en las afueras del Congreso
Hace 1 Hs

La Confederación General del Trabajo (CGT) se moviliza este miércoles frente al Congreso junto a organizaciones sociales y políticas en rechazo a la reforma laboral que el Gobierno busca aprobar en el Senado. La protesta ya registra momentos de tensión: un pequeño grupo de manifestantes arrojó piedras contra las vallas del operativo policial y las fuerzas de seguridad respondieron con balas de goma y el camión hidrante. Hasta el momento, hay dos detenidos.

Frente al vallado dispuesto por el operativo se desató una violenta confrontación entre manifestantes de distintas organizaciones políticas y la Policía Federal. Piedras, balas de goma y gases se intercambian en ambos sentidos, mientras las fuerzas de seguridad avanzaron con un cordón policial para contener el desplazamiento de las columnas.

Bullrich defendió la reforma laboral en el Senado y habló de una norma “trascendente”

Bullrich defendió la reforma laboral en el Senado y habló de una norma “trascendente”

La CGT y las dos CTA convocaron a la movilización de este miércoles para rechazar la reforma laboral. Aunque no se dispuso un paro general, sí hay un cese de actividades desde las 13, con la intención de concentrar a los manifestantes frente al Congreso a partir de las 14.30 como una demostración de fuerza sindical.

Tensión política y expectativa por una protesta masiva durante el debate de la reforma laboral

Tensión política y expectativa por una protesta masiva durante el debate de la reforma laboral

La protesta forma parte de una serie de jornadas de lucha que ya tuvieron réplicas en Córdoba y Rosario, donde más de un centenar de gremios marcharon contra lo que consideran un retroceso en materia de derechos laborales.

Contra la reforma laboral de Milei 

El principal eje del rechazo sindical se centra en los cambios que introduce el proyecto sobre las condiciones de contratación y despido, la ampliación del período de prueba, la reducción de indemnizaciones y la promoción de esquemas de “fondo de cese” en reemplazo de la indemnización tradicional.

Los sindicatos también cuestionan la flexibilización de convenios colectivos y la posibilidad de acuerdos individuales que, según advierten, debilitan la negociación colectiva y el poder de representación gremial.

Para la conducción cegetista, la iniciativa “no es modernización, es ajuste” y abre la puerta a relaciones laborales más precarias. La movilización cuenta además con el respaldo de organizaciones políticas y sociales. En paralelo, el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con la UTA, lo que garantiza el funcionamiento normal de los colectivos.

Temas Buenos AiresConfederación General del TrabajoPatricia BullrichReforma laboralJavier MileiVictoria Villarruel
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La CGT ratificó su rechazo a la reforma laboral y apuntó contra Federico Sturzenegger

La CGT ratificó su rechazo a la reforma laboral y apuntó contra Federico Sturzenegger

La CGT se movilizará al Congreso en rechazo de la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Milei

La CGT se movilizará al Congreso en rechazo de la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Milei

La CGT marchará hoy contra la reforma laboral bajo la sombra del protocolo antipiquetes

La CGT marchará hoy contra la reforma laboral bajo la sombra del protocolo antipiquetes

Sin paro, la CGT se movilizará contra la reforma laboral

Sin paro, la CGT se movilizará contra la reforma laboral

Lo más popular
Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres
1

Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”
2

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

Beatriz Ávila confirmó que acompañará la reforma laboral y la definió como “un puntapié inicial” hacia la modernización
3

Beatriz Ávila confirmó que acompañará la reforma laboral y la definió como “un puntapié inicial” hacia la modernización

Otro indicio complica a la ex pareja de “El Militar” Sosa en el caso Érika
4

Otro indicio complica a la ex pareja de “El Militar” Sosa en el caso Érika

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones
5

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto más que preocupante
6

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto "más que preocupante"

Más Noticias
Cristina Kirchner despidió a Sandra Mendoza y la definió como “gran compañera y militante del peronismo”

Cristina Kirchner despidió a Sandra Mendoza y la definió como “gran compañera y militante del peronismo”

Los gremios tucumanos salieron a la calle en rechazo al proyecto de la reforma laboral

Los gremios tucumanos salieron a la calle en rechazo al proyecto de la reforma laboral

A los 62 años murió Sandra Mendoza, ex diputada nacional por Chaco

A los 62 años murió Sandra Mendoza, ex diputada nacional por Chaco

Beatriz Ávila confirmó que acompañará la reforma laboral y la definió como “un puntapié inicial” hacia la modernización

Beatriz Ávila confirmó que acompañará la reforma laboral y la definió como “un puntapié inicial” hacia la modernización

En vivo: el Senado debate la reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei

En vivo: el Senado debate la reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto más que preocupante

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto "más que preocupante"

La CGT marchará hoy contra la reforma laboral bajo la sombra del protocolo antipiquetes

La CGT marchará hoy contra la reforma laboral bajo la sombra del protocolo antipiquetes

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

Comentarios