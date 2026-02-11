Debate por la reforma laboral: tensión e incidentes en las afueras del Congreso

La Confederación General del Trabajo (CGT) se moviliza este miércoles frente al Congreso junto a organizaciones sociales y políticas en rechazo a la reforma laboral que el Gobierno busca aprobar en el Senado. La protesta ya registra momentos de tensión: un pequeño grupo de manifestantes arrojó piedras contra las vallas del operativo policial y las fuerzas de seguridad respondieron con balas de goma y el camión hidrante. Hasta el momento, hay dos detenidos.