Debate por la reforma laboral: tensión e incidentes en las afueras del Congreso

La Confederación General del Trabajo (CGT) se moviliza este miércoles frente al Congreso junto a organizaciones sociales y políticas en rechazo a la reforma laboral que el Gobierno busca aprobar en el Senado. La protesta ya registra momentos de tensión: un pequeño grupo de manifestantes arrojó piedras contra las vallas del operativo policial y las fuerzas de seguridad respondieron con balas de goma y el camión hidrante. Hasta el momento, hay dos detenidos.
Frente al vallado dispuesto por el operativo se desató una violenta confrontación entre manifestantes de distintas organizaciones políticas y la Policía Federal. Piedras, balas de goma y gases se intercambian en ambos sentidos, mientras las fuerzas de seguridad avanzaron con un cordón policial para contener el desplazamiento de las columnas.
La CGT y las dos CTA convocaron a la movilización de este miércoles para rechazar la reforma laboral. Aunque no se dispuso un paro general, sí hay un cese de actividades desde las 13, con la intención de concentrar a los manifestantes frente al Congreso a partir de las 14.30 como una demostración de fuerza sindical.
La protesta forma parte de una serie de jornadas de lucha que ya tuvieron réplicas en Córdoba y Rosario, donde más de un centenar de gremios marcharon contra lo que consideran un retroceso en materia de derechos laborales.
Contra la reforma laboral de Milei
El principal eje del rechazo sindical se centra en los cambios que introduce el proyecto sobre las condiciones de contratación y despido, la ampliación del período de prueba, la reducción de indemnizaciones y la promoción de esquemas de “fondo de cese” en reemplazo de la indemnización tradicional.
Los sindicatos también cuestionan la flexibilización de convenios colectivos y la posibilidad de acuerdos individuales que, según advierten, debilitan la negociación colectiva y el poder de representación gremial.
Para la conducción cegetista, la iniciativa “no es modernización, es ajuste” y abre la puerta a relaciones laborales más precarias. La movilización cuenta además con el respaldo de organizaciones políticas y sociales. En paralelo, el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con la UTA, lo que garantiza el funcionamiento normal de los colectivos.