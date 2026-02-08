Un hombre que fue arrastrado por el río Salí

Según trascendió, el episodio se habría registrado en el mediodía, cuando un hombre, identificado como Jorge Sebastián Romero, habría intentado cruzar el río Salí desde Banda del Río Salí hacia el barrio Costanera Norte. Por causas que aún se investigan, en ese momento cayó al río y rápidamente fue arrastrado por la corriente.