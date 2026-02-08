Un hombre que fue arrastrado por el río Salí

Un hombre de 36 años fue intensamente buscado luego de que la policía haya sido informada de que una persona fue arrastrada por la corriente del río Salí durante el mediodía.
De acuerdo con la información inicial, la denuncia fue radicada en la Comisaría 11, donde se activó el protocolo correspondiente. En el operativo intervinieron efectivos policiales.
Según trascendió, el episodio se habría registrado en el mediodía, cuando un hombre, identificado como Jorge Sebastián Romero, habría intentado cruzar el río Salí desde Banda del Río Salí hacia el barrio Costanera Norte. Por causas que aún se investigan, en ese momento cayó al río y rápidamente fue arrastrado por la corriente.
Vecinos que presenciaron la escena dieron aviso inmediato a las autoridades, lo que permitió la rápida activación de los protocolos de emergencia.
El personal de la Policía Lacustre realizó un rastrillaje por el río durante toda la jornada hasta el anochecer, sin resultados positivos, y debió suspender la búsqueda por la falta de luz.