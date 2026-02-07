Recuerdos fotográficos:Años 50. El proyecto del funicular a San Javier

En los años 50, cuando comenzó el proyecto de funicular para la Ciudad Universitaria durante el rectorado de Horacio Descole, se dio a conocer esta imagen que, como los renders de hoy, mostraba cómo iba a quedar el tramo que iba a unir Horco Molle con la cumbre. Esa imagen se repitió en numerosas ocasiones, cuando había iniciativas para reflotar el funicular, cuyo financiamiento se había caído hacia 1953.