Secciones
Política

De la interna al barro: Soledad Molinuevo increpó a Chahla por las inundaciones en la capital

"Venga a darle respuestas a los vecinos": el duro descargo de la diputada contra la intendenta.

SOLEDAD MOLINUEVO. SOLEDAD MOLINUEVO.
Hace 1 Hs

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Soledad Molinuevo, lanzó una dura crítica contra la gestión de la intendenta Rossana Chahla. A través de un video viralizado en sus redes sociales, la legisladora mostró la precariedad de la infraestructura urbana en San Miguel de Tucumán tras las últimas tormentas.

En las imágenes, se observa a Molinuevo caminando descalza y con el agua a la altura de las rodillas en plena calle Muñecas. "Es una vergüenza. Así llego a mi casa cada vez que llueve", denunció la diputada, quien calificó la situación como insostenible para los vecinos de la zona.

El reclamo incluyó ironías dirigidas a la exposición mediática de la jefa municipal. "Calle Muñecas, a ver si llega por acá a hacer un TikTok", fustigó Molinuevo. Además, cuestionó la reciente agenda internacional de la intendenta. "En vez de irse a Panamá a dar clases sobre cómo no inundarse, lléguese a la esquina de Muñecas y vea la realidad de los tucumanos", sentenció.

Temas TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánRossana ChahlaSoledad Molinuevo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Soledad Molinuevo, fuerte contra Chahla: “Gobernar no es hacer contenido para redes, es gestionar”

Soledad Molinuevo, fuerte contra Chahla: “Gobernar no es hacer contenido para redes, es gestionar”

Avanza la restauración del Conjunto Franciscano: entregan el proyecto ejecutivo para salvar su estructura

Avanza la restauración del Conjunto Franciscano: entregan el proyecto ejecutivo para salvar su estructura

Lisandro Catalán propone eliminar las comunas rurales en Tucumán: Queremos terminar con el clientelismo

Lisandro Catalán propone eliminar las comunas rurales en Tucumán: "Queremos terminar con el clientelismo"

Golpearon y amenazaron a un inspector municipal durante un control de alcoholemia en la capital

Golpearon y amenazaron a un inspector municipal durante un control de alcoholemia en la capital

Baja de la edad de imputabilidad: Vargas Aignasse afirma que Tucumán avanza con un plan integral mientras el debate nacional sigue incompleto

Baja de la edad de imputabilidad: Vargas Aignasse afirma que Tucumán avanza con un plan integral mientras el debate nacional sigue incompleto

Lo más popular
Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque
1

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”
2

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle
3

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle

El Cochiloco y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán
4

El "Cochiloco" y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó
5

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán
6

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán

Más Noticias
Lluvias en Tucumán: “Las precipitaciones más intensas se dieron en poco tiempo”, afirmó el titular de Defensa Civil

Lluvias en Tucumán: “Las precipitaciones más intensas se dieron en poco tiempo”, afirmó el titular de Defensa Civil

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

Viernes bajo agua: cortes de tránsito en la zona del Canal Sur y alerta por tormentas fuertes

Viernes bajo agua: cortes de tránsito en la zona del Canal Sur y alerta por tormentas fuertes

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

Comentarios