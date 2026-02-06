De la interna al barro: Soledad Molinuevo increpó a Chahla por las inundaciones en la capital

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Soledad Molinuevo, lanzó una dura crítica contra la gestión de la intendenta Rossana Chahla. A través de un video viralizado en sus redes sociales, la legisladora mostró la precariedad de la infraestructura urbana en San Miguel de Tucumán tras las últimas tormentas.
En las imágenes, se observa a Molinuevo caminando descalza y con el agua a la altura de las rodillas en plena calle Muñecas. "Es una vergüenza. Así llego a mi casa cada vez que llueve", denunció la diputada, quien calificó la situación como insostenible para los vecinos de la zona.
El reclamo incluyó ironías dirigidas a la exposición mediática de la jefa municipal. "Calle Muñecas, a ver si llega por acá a hacer un TikTok", fustigó Molinuevo. Además, cuestionó la reciente agenda internacional de la intendenta. "En vez de irse a Panamá a dar clases sobre cómo no inundarse, lléguese a la esquina de Muñecas y vea la realidad de los tucumanos", sentenció.