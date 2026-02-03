Secciones
Mercado cambiario: el dólar oficial cayó $5 y el "blue" operó estable tras la fuerte caída en la rueda previa

El dólar mayorista operó a la baja y quedó nueve unidades por debajo del valor con el que había cerrado 2025.

Hace 5 Min

El dólar oficial revirtió el incremento registrado en la rueda previa y retrocedió $5. En las pizarras del Banco Nación (BNA), la divisa estadounidense cerró a $1.465 para la venta y a $1.415 para la compra.

En el mercado de contado, el volumen operado aumentó en U$S 76 millones, en un contexto en el que el dólar mayorista también cedió $5 y finalizó la jornada en $1.446. De este modo, quedó nueve pesos por debajo del valor con el que había cerrado 2025. 

El Banco Central estableció para la fecha una banda superior del esquema cambiario en $1.569,40, lo que ubicó al tipo de cambio mayorista a $123,40  -o un 8,5%- por debajo de ese límite.

Dólar hoy: a cuánto cotizó el "blue" en Tucumán 

Por su parte, el dólar “blue” se mantuvo sin cambios luego de la fuerte caída de $20 registrada en la jornada anterior. La divisa informal terminó a $1.450 para la compra y a $1.430 para la venta.

En contraste, los dólares financieros operaron con tendencia alcista. El dólar MEP avanzó 0,35% y cerró a $1.458,16 para la venta y a $1.457,75 para la compra. En tanto, el Contado con Liquidación (CCL) subió 0,33% y finalizó la rueda en $1.494,91 para la compra y a $1.497,16.

Temas El DólarTucumánLuis CaputoJavier Milei
