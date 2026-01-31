A 60 días de la asunción, la nueva gestión de San Martín de Tucumán presentó su primer informe sobre el estado del complejo Natalio Mirkin
El documento detalla el diagnóstico con el que se encontró la actual conducción, las primeras medidas de ordenamiento administrativo y legal, las obras en marcha y los ejes de trabajo proyectados para reactivar el predio.
A dos meses de haber asumido, la conducción actual de San Martín de Tucumán elevó ante la Asamblea un informe integral que detalla el estado en el que fue recibido el Complejo Deportivo Natalio Mirkin, las decisiones tomadas en este primer tramo de gestión y las líneas de trabajo proyectadas para los próximos meses. El documento, de carácter técnico y administrativo, firmado por el gerente del club Mariano Lucena Leal, pone el foco en el ordenamiento interno, la regularización legal y la reactivación deportiva del predio.
El diagnóstico inicial describe un complejo que funcionaba sin planificación integral ni conducción clara. Según el informe, no existía control de asistencia del personal ni organización de turnos, especialmente durante los fines de semana, cuando la dotación era mínima y las tareas se reducían a una simple guardia. El mantenimiento era inexistente o puramente reactivo, con intervenciones solo después de las roturas, mientras que varios espacios deportivos y comunes mostraban un deterioro que incluso había provocado la salida de algunas disciplinas.
A ese escenario se sumaban irregularidades administrativas: ausencia de habilitación municipal, falta de cumplimiento de tasas y obligaciones locales, actividades que funcionaban sin contratos ni marco legal y una carencia total de alianzas institucionales, sponsoreos o convenios estratégicos. Todo ese cuadro, sostiene el informe, exponía al club a riesgos legales y económicos.
Frente a ese panorama, la gestión informó que una de las primeras acciones fue avanzar en la regularización administrativa y legal del complejo. Se realizó un relevamiento completo de las actividades que funcionan en el predio y se actualizaron convenios, contratos de alquiler y acuerdos de uso, estableciendo reglas claras para la cesión de espacios y priorizando los intereses institucionales. Ese proceso permitió reducir riesgos legales y mejorar la trazabilidad de los ingresos que genera el complejo.
En materia económica, el documento señala la adopción de un enfoque de administración responsable y progresivo. Entre los ejes principales aparecen la optimización de ingresos a través de alquileres y concesiones, la transparencia en los costos operativos y el control mensual de insumos, además del inicio de una lógica de previsión presupuestaria y análisis costo-beneficio. El objetivo declarado es avanzar hacia la autosustentabilidad económica del predio.
El informe también detalla avances en infraestructura y mantenimiento. Se inició un esquema de mantenimiento preventivo y se avanzó en la recuperación de sectores deteriorados o subutilizados. Entre las obras en ejecución se mencionan la remodelación integral del gimnasio, con trabajos de pintura, nuevas luminarias, piso y equipamiento, y la renovación del Salón de Usos Múltiples, que incluye mejoras en iluminación, cartelería y superficie.
Otro de los puntos centrales del balance es la reorganización del personal. Según se informó, se implementó un control de asistencia, se redistribuyeron tareas y se optimizó el uso del recurso humano existente. También se reforzaron las tareas de limpieza y mantenimiento sin incrementos desmedidos de costos y se amplió la presencia operativa durante los fines de semana.
En el plano deportivo y social, el documento destaca la regularización de disciplinas que carecían de marco contractual, el reordenamiento de espacios críticos y la reactivación del complejo como eje institucional del club. Entre los avances se menciona la habilitación de la pileta, la puesta en marcha de la colonia de vacaciones, la escuela de natación y un convenio con una escuela profesional que entrena en el predio. Además, se incorporaron nuevas actividades como boxeo y futsal (con la apertura del futsal femenino), se concretó un convenio con el club Ladricer para el desarrollo del handball, se avanzó en el regreso del patín y se reorganizó el vóley. En básquet, se gestionaron donaciones de materiales y se inició una articulación con la Escuela Municipal de Yerba Buena. Todo ese movimiento derivó, según el informe, en un aumento de la actividad diaria y del número de socios.
El trabajo presentado también aborda la vinculación institucional y la proyección a futuro. Allí se plantea la articulación con clubes, academias, entidades educativas y organismos públicos, la construcción de una imagen de gestión profesional y ordenada y el objetivo de posicionar al Complejo Natalio Mirkin como un espacio de referencia deportiva y social en la provincia.
El informe se conoció en un contexto político marcado por el cruce de declaraciones entre la actual conducción y la comisión directiva saliente, luego de una entrevista concedida por el presidente Oscar Mirkin a LA GACETA y el posterior comunicado de respuesta del espacio opositor. Sin embargo, el documento presentado por la gestión pone el acento en el estado del complejo, las acciones concretas desarrolladas en estos primeros 60 días y una hoja de ruta que apunta a consolidar el predio como una unidad deportiva, social y económica del club.
Entre los ejes de futuro, la dirigencia plantea profundizar el mantenimiento preventivo, profesionalizar aún más la gestión, generar alianzas estratégicas y sponsoreos y avanzar de manera progresiva hacia la autosustentabilidad. El informe, según se expuso, busca dejar constancia del rumbo elegido y sentar bases de orden y previsibilidad para una de las áreas clave de la vida institucional de San Martín.