A 60 días de la asunción, la nueva gestión de San Martín de Tucumán presentó su primer informe sobre el estado del complejo Natalio Mirkin

En el plano deportivo y social, el documento destaca la regularización de disciplinas que carecían de marco contractual, el reordenamiento de espacios críticos y la reactivación del complejo como eje institucional del club. Entre los avances se menciona la habilitación de la pileta, la puesta en marcha de la colonia de vacaciones, la escuela de natación y un convenio con una escuela profesional que entrena en el predio. Además, se incorporaron nuevas actividades como boxeo y futsal (con la apertura del futsal femenino), se concretó un convenio con el club Ladricer para el desarrollo del handball, se avanzó en el regreso del patín y se reorganizó el vóley. En básquet, se gestionaron donaciones de materiales y se inició una articulación con la Escuela Municipal de Yerba Buena. Todo ese movimiento derivó, según el informe, en un aumento de la actividad diaria y del número de socios.