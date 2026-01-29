Reforma laboral: Jaldo y los gobernadores del NOA reclaman a Nación un esquema de compensaciones

En medio de la recta final hacia el tratamiento de la reforma laboral en el Senado, los gobernadores de Tucumán, Salta y Catamarca volvieron a marcar su peso político en la discusión nacional. Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz y Raúl Jalil mantuvieron un encuentro en la Casa de Salta con el ministro del Interior, Diego Santilli, donde reclamaron medidas de compensación ante la pérdida de recursos que podrían sufrir las provincias del norte a partir de las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias.