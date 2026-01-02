Nuevo capítulo en San Martín: en Córdoba aseguran que Franco García será refuerzo, pero el delantero lo negó

La historia volvió a repetirse. Como si el mercado de pases fuera un déjà vu permanente, en las últimas horas comenzó a circular que Franco García sería refuerzo de Estudiantes de Río Cuarto, el equipo que acaba de ascender a la Liga Profesional tras ganarle la final del Reducido a Deportivo Madryn. La versión viajó rápido, se instaló en redes y llegó a San Martín, donde inevitablemente encendió el radar del hincha. Sin embargo, y aquí aparece el dato clave, desde el entorno del jugador y desde allegados a la CD del “Santo” aseguran que nada de eso es real. Según ellos, no hubo llamados, no existe una negociación abierta y tampoco contactos formales. Incluso el propio García habría transmitido el mismo mensaje: nadie de Estudiantes se comunicó directamente con él.