Nuevo capítulo en San Martín: en Córdoba aseguran que Franco García será refuerzo, pero el delantero lo negó

El nombre del “Wachi” volvió a sonar fuerte en el mercado. Estudiantes de Río Cuarto lo tendría en carpeta, aunque desde La Ciudadela afirman que no hubo contactos formales.

EN NEGOCIACIONES. Franco García se mantiene en charlas con la CD del Santo para seguir en el club. EN NEGOCIACIONES. Franco García se mantiene en charlas con la CD del "Santo" para seguir en el club.
La historia volvió a repetirse. Como si el mercado de pases fuera un déjà vu permanente, en las últimas horas comenzó a circular que Franco García sería refuerzo de Estudiantes de Río Cuarto, el equipo que acaba de ascender a la Liga Profesional tras ganarle la final del Reducido a Deportivo Madryn. La versión viajó rápido, se instaló en redes y llegó a San Martín, donde inevitablemente encendió el radar del hincha. Sin embargo, y aquí aparece el dato clave, desde el entorno del jugador y desde allegados a la CD del “Santo” aseguran que nada de eso es real. Según ellos, no hubo llamados, no existe una negociación abierta y tampoco contactos formales. Incluso el propio García habría transmitido el mismo mensaje: nadie de Estudiantes se comunicó directamente con él.

La situación remite automáticamente a lo que pasó hace apenas unas semanas con Colón de Santa Fe. En aquel momento también surgieron versiones de gestiones adelantadas y de un supuesto interés firme por el extremo cordobés. Desde Santa Fe daban por hecho que el jugador veía con buenos ojos el desafío; en La Ciudadela, en cambio, se encargaron de enfriar el escenario y remarcar que no había nada cerrado. Ahora, con Estudiantes, el guion parece calcado. La única diferencia es que el “León” disputará la Liga Profesional, un detalle que inevitablemente amplifica la repercusión.

Mientras tanto, "Wachi" García mantiene el mismo perfil bajo que ya mostró públicamente. En diálogo reciente con LA GACETA había dejado en claro cuál es hoy su mirada sobre su futuro. “Cuando terminó el torneo dije que quería quedarme”, expresó, aunque remarcó que su decisión estará vinculada al horizonte deportivo que trace el club. “El proyecto tiene que ser serio y para pelear algo importante”, señaló. También habló del vínculo con el hincha: “Me muestran mucho cariño y eso me hace sentir muy bien”, y hasta admitió que le quedó una cuenta pendiente: “Me quedé con ganas de seguir jugando y de cumplir algo importante para el club”.

¿Pueden haber novedades sobre el futuro de García?

Del lado de San Martín, la postura también apunta a la prudencia. Con la llegada de Andrés Yllana y un reordenamiento deportivo en marcha, la dirigencia insiste en no acelerar decisiones ni responder a rumores externos. Por eso, más allá de versiones y especulaciones, hoy lo único que se sostiene oficialmente es que, según el entorno del jugador y fuentes cercanas a la CD, no existe negociación abierta entre Estudiantes de Río Cuarto y Franco García. "Por ahora no hay nada", concluyeron.

