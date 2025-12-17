Paro de controladores aéreos: dos vuelos desde Tucumán fueron reprogramados

Decenas de pasajeros debieron esperan en el Aeropuerto Benjamín Matienzo debido a la demora de dos vuelos, que se vieron afectados por el paro de controladores aéreos, anunciada con antelación por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa). Un tercero servicio, procedente desde Buenos Aires, lo hará con retraso debido a la medida de fuerza.
Los servicios que debieron ser reprogramados corresponden a las empresas JetSmart y Flybondi, que debían despegar desde Tucumán a las 8.39 y 9.30, con destino al Aeropuerto Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires.
En el caso de los pasajeros del vuelo FO 5211, de Flybondi, hasta llegaron a abordar la nave, pero luego el despegue fue desestimado y reprogramado. Los dos servicios podrán completarse, pero al menos tres horas después de lo previsto, debido a la medida de fuerza.
¿Por qué paran los controladores aéreos en Argentina?
La protesta responde a un conflicto abierto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), al que el gremio atribuye falta de diálogo, retrasos salariales y el incumplimiento de acuerdos laborales. Según informó Atepsa, el plan de acción contempla interrupciones parciales del servicio de control de tránsito aéreo, lo que impactará principalmente en las autorizaciones de despegue y en la operatoria habitual de los vuelos nacionales e internacionales.
Desde el sindicato señalaron que el conflicto se profundizó durante 2024, a partir de lo que describen como una postura inflexible por parte de EANA. En comunicados difundidos por redes sociales, Atepsa advirtió sobre despidos sin causa, falta de recomposición salarial y condiciones operativas que, aseguran, ponen en riesgo la seguridad aérea. También reclamaron la reincorporación de personal, la revisión de la complejidad de aeropuertos y rutas, la actualización de refrigerios y el respeto pleno del convenio colectivo de trabajo.
Paro de controladores aéreos: cronograma de la medida de fuerza
La primera jornada del paro comenzará este miércoles, entre las 8 y las 11, con afectación prevista para los despegues de vuelos de cabotaje. A lo largo de los días siguientes, el cronograma se repetirá en diferentes franjas horarias y aeropuertos, ampliando el alcance de la medida hasta incluir servicios internacionales y, en una de las jornadas, a toda la aviación en el país.
El cronograma confirmado por el gremio incluye cinco jornadas de protesta: miércoles 17 y jueves 18 de diciembre, con impacto en vuelos nacionales; martes 23, nuevamente sobre cabotaje; sábado 27, con afectación a vuelos internacionales en todos los aeropuertos; y lunes 29, cuando la medida alcanzará a toda la aviación en el país. Durante las franjas horarias del paro no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo, aunque sí se mantendrán los servicios mínimos indispensables.