Paro de controladores aéreos: dos vuelos desde Tucumán fueron reprogramados

La medida de fuerza comenzó a las 9 y se espera que los servicios se normalicen a partir de las 11. Reclaman mejoras salariales. El impacto en todo el país.

ESPERA. Pasajeros de dos vuelos debieron aguardar que finalice la medida de fuerza para poder abordar. ESPERA. Pasajeros de dos vuelos debieron aguardar que finalice la medida de fuerza para poder abordar. CAPTURA DE VIDEO
Hace 1 Min

Decenas de pasajeros debieron esperan en el Aeropuerto Benjamín Matienzo debido a la demora de dos vuelos, que se vieron afectados por el paro de controladores aéreos, anunciada con antelación por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa). Un tercero servicio, procedente desde Buenos Aires, lo hará con retraso debido a la medida de fuerza. 

Los servicios que debieron ser reprogramados corresponden a las empresas JetSmart y Flybondi, que debían despegar desde Tucumán a las 8.39 y 9.30, con destino al Aeropuerto Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires. 

En el caso de los pasajeros del vuelo FO 5211, de Flybondi, hasta llegaron a abordar la nave, pero luego el despegue fue desestimado y reprogramado. Los dos servicios podrán completarse, pero al menos tres horas después de lo previsto, debido a la medida de fuerza. 

¿Por qué paran los controladores aéreos en Argentina?

La protesta responde a un conflicto abierto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), al que el gremio atribuye falta de diálogo, retrasos salariales y el incumplimiento de acuerdos laborales. Según informó Atepsa, el plan de acción contempla interrupciones parciales del servicio de control de tránsito aéreo, lo que impactará principalmente en las autorizaciones de despegue y en la operatoria habitual de los vuelos nacionales e internacionales.

Desde el sindicato señalaron que el conflicto se profundizó durante 2024, a partir de lo que describen como una postura inflexible por parte de EANA. En comunicados difundidos por redes sociales, Atepsa advirtió sobre despidos sin causa, falta de recomposición salarial y condiciones operativas que, aseguran, ponen en riesgo la seguridad aérea. También reclamaron la reincorporación de personal, la revisión de la complejidad de aeropuertos y rutas, la actualización de refrigerios y el respeto pleno del convenio colectivo de trabajo.

Paro de controladores aéreos: cronograma de la medida de fuerza

La primera jornada del paro comenzará este miércoles, entre las 8 y las 11, con afectación prevista para los despegues de vuelos de cabotaje. A lo largo de los días siguientes, el cronograma se repetirá en diferentes franjas horarias y aeropuertos, ampliando el alcance de la medida hasta incluir servicios internacionales y, en una de las jornadas, a toda la aviación en el país.

El cronograma confirmado por el gremio incluye cinco jornadas de protesta: miércoles 17 y jueves 18 de diciembre, con impacto en vuelos nacionales; martes 23, nuevamente sobre cabotaje; sábado 27, con afectación a vuelos internacionales en todos los aeropuertos; y lunes 29, cuando la medida alcanzará a toda la aviación en el país. Durante las franjas horarias del paro no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo, aunque sí se mantendrán los servicios mínimos indispensables.

