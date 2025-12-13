EN VIVO: Racing y Estudiantes juegan la final del Torneo Clausura 2025 en Santiago del Estero

¡Salen los equipos a la cancha!
Los suplentes de cada equipo
Racing: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Marco Di Césare, Marcos Rojo y Franco Pardo; Bruno Zuculini, Alan Forneris, Adrián Fernández, Tomás Conechny y Matías Zaracho; Luciano Vietto y Adrián Balboa.
Estudiantes: Fabricio Iacovich; Facundo Rodríguez, Gastón Benedetti, Eric Meza y Ramiro Funes Mori; José Sosa, Joaquín Tobio Burgos, Alexis Castro y Mikel Amondarain; Facundo Farías, Lucas Alario y Fabricio Pérez.
Formación confirmada de Estudiantes
Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez y Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi, Tiago Palacios y Cristian Medina; Edwuin Cetré y Guido Carrillo.
Llegó Estudiantes al estadio
El plantel del "Pincha" ya está en el Madre de Ciudades y comenzó la previa del partido decisivo ante Racing.
¡El equipo en el Madre de Ciudades! pic.twitter.com/LIvYAtpaZT— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 13, 2025
Formación confirmada de Racing
Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso y Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa y Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián “Maravilla” Martínez y Duván Vergara.
Racing salió a reconocer el campo.
El plantel de la "Academia" ingresó al estadio Madre de Ciudades para observar el estado del césped y tomar contacto con el escenario antes de la final ante Estudiantes.
Verón, entre los hinchas
El presidente de Estudiantes ya se encuentra en el estadio y fue visto en la tribuna popular, donde saludó a los simpatizantes de Estudiantes y se sacó fotos antes del inicio de la final.