EN VIVO: Racing y Estudiantes juegan la final del Torneo Clausura 2025 en Santiago del Estero

PRESENCIA. Juan Sebastián Verón llegó al estadio Madre de Ciudades y siguió la previa de la final desde la tribuna popular, donde se acercó a los hinchas de Estudiantes y posó para las fotos. PRESENCIA. Juan Sebastián Verón llegó al estadio Madre de Ciudades y siguió la previa de la final desde la tribuna popular, donde se acercó a los hinchas de Estudiantes y posó para las fotos. LA GACETA / DIEGO ARAOZ

El partido se juega desde las 21 en el estadio Madre de Ciudades, con Nicolás Ramírez a cargo del arbitraje. La transmisión será por ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Hace 1 Hs
20:55 hs

¡Salen los equipos a la cancha!

20:39 hs

Los suplentes de cada equipo

Racing: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Marco Di Césare, Marcos Rojo y Franco Pardo; Bruno Zuculini, Alan Forneris, Adrián Fernández, Tomás Conechny y Matías Zaracho; Luciano Vietto y Adrián Balboa. 

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Facundo Rodríguez, Gastón Benedetti, Eric Meza y Ramiro Funes Mori; José Sosa, Joaquín Tobio Burgos, Alexis Castro y Mikel Amondarain; Facundo Farías, Lucas Alario y Fabricio Pérez.

20:26 hs

Formación confirmada de Estudiantes

Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez y Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi, Tiago Palacios y Cristian Medina; Edwuin Cetré y Guido Carrillo.

20:23 hs

Llegó Estudiantes al estadio

El plantel del "Pincha" ya está en el Madre de Ciudades y comenzó la previa del partido decisivo ante Racing.

20:15 hs

Formación confirmada de Racing

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso y Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa y Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián “Maravilla” Martínez y Duván Vergara.

19:33 hs

Racing salió a reconocer el campo.

El plantel de la "Academia" ingresó al estadio Madre de Ciudades para observar el estado del césped y tomar contacto con el escenario antes de la final ante Estudiantes.

LA GACETA / DIEGO ARAOZ LA GACETA / DIEGO ARAOZ
19:25 hs

Verón, entre los hinchas

El presidente de Estudiantes ya se encuentra en el estadio y fue visto en la tribuna popular, donde saludó a los simpatizantes de Estudiantes y se sacó fotos antes del inicio de la final.

Lo que tenés que saber

Juan Sebastián Verón estará presente en el estadio Madre de Ciudades, aunque lejos de cualquier rol institucional. Suspendido por la AFA e inhabilitado para participar de actos oficiales, el presidente de Estudiantes decidió viajar igual para ver la final desde la tribuna popular, como un hincha más. Su presencia, en medio del conflicto con la conducción del fútbol argentino y la polémica por la sede elegida, sumó tensión a una semana ya intensa y lo convirtió en uno de los focos de atención fuera de la cancha.

En lo estrictamente futbolístico, Racing y Estudiantes llegan con recorridos distintos pero con certezas construidas en los cruces decisivos. El "Pincha" recupera a su principal referencia ofensiva y mantiene la estructura que le permitió avanzar con solidez en los mano a mano, mientras que la "Academia" suma regresos clave y ajusta detalles en puestos puntuales. Con ambos entrenadores afinando las últimas decisiones, el partido promete resolverse en márgenes mínimos, sin lugar para errores.

