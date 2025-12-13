EN VIVO: Racing y Estudiantes juegan la final del Torneo Clausura 2025 en Santiago del Estero

Lo que tenés que saber

Juan Sebastián Verón estará presente en el estadio Madre de Ciudades, aunque lejos de cualquier rol institucional. Suspendido por la AFA e inhabilitado para participar de actos oficiales, el presidente de Estudiantes decidió viajar igual para ver la final desde la tribuna popular, como un hincha más. Su presencia, en medio del conflicto con la conducción del fútbol argentino y la polémica por la sede elegida, sumó tensión a una semana ya intensa y lo convirtió en uno de los focos de atención fuera de la cancha.

En lo estrictamente futbolístico, Racing y Estudiantes llegan con recorridos distintos pero con certezas construidas en los cruces decisivos. El "Pincha" recupera a su principal referencia ofensiva y mantiene la estructura que le permitió avanzar con solidez en los mano a mano, mientras que la "Academia" suma regresos clave y ajusta detalles en puestos puntuales. Con ambos entrenadores afinando las últimas decisiones, el partido promete resolverse en márgenes mínimos, sin lugar para errores.