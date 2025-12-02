Así fue la asunción de Alejandra Monteoliva: Milei le tomó juramento a la nueva ministra de Seguridad en la Casa Rosada

El presidente Javier Milei encabezó este martes, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el acto de jura de Alejandra Monteoliva, quien asumió formalmente como nueva ministra de Seguridad de la Nación. La funcionaria llegó para suceder a Patricia Bullrich, despedida por el mandatario como “la ministra impulsora de su propia doctrina” antes de dejar el cargo para asumir su banca en el Senado.