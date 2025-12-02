Definen cuándo saldrá el pago para las autoridades de mesa de las elecciones del 26 de octubre

Desde la Secretaría Electoral de Tucumán informaron que resta una comunicación de la entidad financiera oficial para que las autoridades de mesa que actuaron en los comicios nacionales del 26 de octubre puedan cobrar.
Se trata de un instructivo que el banco Macro debe remitir a la delegación electoral con los pasos a seguir para que los beneficiarios accedan al pago. También aclararon que la base de datos sobre las personas que acudieron a cumplir con su obligación cívica el día de los comicios y el dinero ya están habilitados.
La Cámara Nacional Electoral había informado que quienes cumplieron su función el domingo 26 de octubre recibirán un pago de $40.000. En tanto, aquellos que además realizaron la capacitación previa percibirán un adicional del mismo monto, alcanzando un total de $80.000.
En Tucumán fueron unos 8.000 ciudadanos los que fueron designados para monitorear las 3.975 mesas distribuidas en toda la provincia.